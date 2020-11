Zima bude těžká, situace se zhorší, tvrdí výrobce vakcíny. Kdy se vrátíme k normálnímu životu?

Americká farmaceutická společnost Pfizer se na počátku týdne postarala o velké překvapení. Oznámila, že její experimentální vakcína proti covidu-19 vykázala více než 90procentní účinnost.

Pfizer ve spolupráci s německou BioNTech SE podle agentury Reuters tak nyní jako první doložily úspěšná data z rozsáhlé klinické studie vakcíny proti koronaviru. Společnost Pfizer uvedla, že u vakcíny dosud neshledala žádné vážné vedlejší účinky.

V případě schválení vakcíny bude zpočátku počet dávek omezený. Podle Sahina by ale mohli být první lidé ve Velké Británii očkováni už v průběhu prosince. Řekl to televizi SkyNews.

Vakcína společností Pfizer a BioNTech byla testována na 43.500 lidech v šesti zemích (USA, Německu, Brazílii, Argentině, JAR a Turecku), jimž byly aplikovány dvě dávky s odstupem tří týdnů. Pokusy ukázaly, že 90procentní ochrany bylo dosaženo sedm dní po aplikaci druhé dávky.

Sahin se navzdory možné vakcinaci už v prosinci obává, že letošní zima bude obtížná. "Situace se dramaticky změní. Zima bude obtížná. Situace se spíše zhorší než zlepší," obává se.

S pomocí vakcíny by se ale lidé mohli postupně vracet zpět do běžného života. "Mohli bychom se vrátit do normálního života do poloviny příštího roku," odhaduje.