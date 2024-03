Američany čeká stejná volba jako před čtyřmi lety. Biden a Trump ovládli další primárky

Biden se zúčastnil i demokratických primárek ve státě Missouri, jejichž výsledky budou teprve zveřejněny. Šlo o první místní primárky od předloňského srpna, kdy začal platit nový zákon. Před čtyřmi lety bylo totiž Missouri prvním státem, který je odložil kvůli tehdy probíhající pandemii nemoci covid-19.

Sobotní primárky se nekonaly v napjaté atmosféře, protože oba politici se již dříve zajistili nominaci do listopadového boje o Bílý dům. Experti ale výsledky nadále sledují kvůli volební účasti a případným protestním hlasům.

Podle posledního průzkumu má prezident Biden jednoprocentní náskok před Trumpem. Průzkum provedla tisková agentura Reuters společně s agenturou Ipsos poté, co oba kandidáti získali dostatečnou podporu svých stran.

Z průzkumu vyplývá, že přibližně 39 procent registrovaných voličů by hlasovalo pro demokrata Bidena, zatímco 38 procent by hlasovalo pro bývalého republikánského prezidenta Trumpa. Je však třeba poznamenat, že Bidenův mírný náskok se vejde do statistické chyby.

Zajímavým faktem je, že mnozí voliči stále nejsou rozhodnutí, konkrétně 11 procent uvedlo, že by hlasovalo pro jiné kandidáty, pět procent by nehlasovalo a sedm procent nevědělo nebo odmítlo odpovědět.