Americké úřady kvůli covid-19 zpřísňují dozor nad domovy důchodců

"Je důležité, aby klienti a jejich rodiny měli informace, které potřebují," řekla na briefingu v Bílém domě Seema Vermaová, šéfka CMS, která je součástí ministerstva zdravotnictví. "Musíme rozšířit trasování v komunitách, kde se koronavirus přenáší," zdůraznila podle serveru Politico.

Americká média přinášejí stále nové informace o tragické situaci v domech pro seniory a léčebnách dlouhodobě nemocných. Příčinou je podle odborníků malá připravenost na krizovou situaci, nízký počet testovacích laboratoří a nedostatek informací o tom, jak se virus šíří.

Podle dnešní informace listu The New York Times (NYT) zemřelo v USA v zařízeních pro seniory na covid-19 už více než 7000 lidí. Nejkritičtější situace je ve státech New York a New Jersey. V New Yorku podlehlo nákaze asi 1100 seniorů, což je přibližně devět procent všech obětí, v New Jersey je to údajně až 40 procent. Za odstrašující příklad označují média situaci v domě pro seniory v Andoveru v New Jersey, kde podle NYT zemřelo 70 lidí a desítky dalších jsou nakaženy.