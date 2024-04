Donald Trump ve vězení. Co by se stalo, kdyby ho soud odsoudil?

Tato neobvyklá situace se může stát skutečnou výzvou, pokud by byl Donald Trump, jehož ochranou se zabývá instituce 24 hodin denně, odsouzen k odnětí svobody v rámci trestního řízení v newyorském Manhattanu.

Minulý týden se na žádost prokuratury sešli zástupci tajné služby a dalších bezpečnostních úřadů na federální, státní i městské úrovni, aby diskutovali o tom, jak zajistit bezpečnost Trumpa v případě, že by byl na krátkou dobu uvězněn v soudní cele za pohrdání soudem.

Hlavní otázkou zůstává, jak "bezpečně" umístit bývalého prezidenta do vězení, pokud by porota rozhodla o jeho vině a soudce mu udělil trest odnětí svobody. Několik zdrojů, se kterými NYT hovořil, tvrdí, že je malá pravděpodobnost, že by Trump byl skutečně odsouzen k vězení, a pokud by k tomu přece jen došlo, soudní proces by pravděpodobně trval měsíce až do nejvyšší instance.

Nicméně, i když je pravděpodobnost uvěznění bývalého prezidenta nízká, představa o jeho možném pobytu ve vězení představuje velkou výzvu jak pro prezidentskou ochranku, tak pro vězeňský systém.

Podle expertů by chránit Trumpa ve vězení znamenalo oddělit ho od ostatních vězňů a pečlivě kontrolovat jeho životní potřeby. Agenti by museli nepřetržitě hlídat věznici, přičemž by byli ozbrojení střelnými zbraněmi, což je věznicích obvykle zakázáno.

Mluvčí tajné služby Anthony Guglielmi odmítl hovořit o konkrétních opatřeních, ale uvedl, že federální zákony jim nařizují chránit bývalé prezidenty s použitím nejnovější technologie a taktiky.

V současné době není jasné, jakým způsobem by se v newyorských věznicích zacházelo s potenciálním odsouzencem, ale mluvčí pro newyorské státní věznice uvedl, že systém je připravený se postarat o lidi se zvláštními bezpečnostními a zdravotními potřebami, a že by bylo nalezeno vhodné místo pro bývalého prezidenta.