Madonna do starého železa nepatří. Brazilskou show sledoval více než milion lidí

Koncert byl předem označován za "historický", sama Madonna na svém webu psala, že půjde o největší show její kariéry. Rekord v návštěvnosti dosud držela její show v Paříži, na kterou v roce 1987 dorazilo 130 tisíc lidí. Na Copacabaně v minulosti vystoupili například The Rolling Stones, na které také přišlo přes milion diváků.

Zájem o návštěvu koncertu byl enormní. Někteří lidé si drželi dobré místo už několik dní. U pobřeží kotvily desítky lodí, mnozí posluchači si písničky vyslechli z apartmánů na pláži. V bytech a hotelech na pobřeží se konaly bujaré večírky.

Madonna vstoupila na pódium krátce před 23. hodinou místního času, uvedla AFP. Koncert začal s padesátiminutovým zpožděním a trval přes dvě hodiny, přičemž zazněly největší hity popové hvězdy jako Like a Virgin, Hung Up a Like a Prayer.

Rio de Janeiro se na velkolepou událost připravovalo několik dní. Do ulic zamířily tisícovky policistů, v permanenci byli také hasiči, kteří kropili diváky v blízkosti pódia. Pitná voda byla distribuována zdarma. Město a stát vynaložily za koncert přes 90 milionů korun, zbytek financovali soukromníci.