Záhada imploze ponorky Titan. Nová studie naznačuje, proč došlo k tragédii

Ponorka Titan bez problémů absolvovala více než 50 ponorů před svou tragickou implozí. Výzkumníci z univerzity v Houstonu uvádějí, že drobné nedokonalosti v tenkostěnné konstrukci se mohly poškozovat s každým dalším ponorem, který plavidlo podniklo. Při návštěvě místa posledního odpočinku Titaniku, nakonec konstrukce podlehla obrovskému tlaku oceánu při osudné cestě 18. června 2023, uvedli výzkumníci z univerzity v Houstonu. Informuje The New York Post.

Začátkem tohoto měsíce byl publikován článek v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, ve kterém experti zkoumali, jak je „štíhlost“ polokulovitého pláště s náhodnými nedokonalostmi mimořádně náchylnější k deformaci. „Nejjednodušší vysvětlení: vezmeš si dlouhé špagety a zatlačíš na ně dvěma prsty. Co se stane? V podstatě se zlomí, prasknou,“ řekl listu The Post Roberto Ballarini, jeden z autorů článku a vedoucí katedry stavebního a environmentálního inženýrství univerzity. Když něco zmáčknete a je to nestabilní, značně se to zdeformuje.

Právě se přehrává: Animace vlivu imploze na lidské tělo. Animace vlivu imploze na lidské tělo. Video: atomic marvel via YouTube

Ballarini upozornil, že studie přímo nezkoumala, zda mikrodeformace přispěly ke katastrofě Titanu, ale zkoumala nádoby podobného tvaru a materiálu. Existuje několik dalších potenciálních příčin tragédie, včetně problémů s kompozitním materiálem z uhlíkových vláken trupu. Nicméně efekt deformace může hrát roli.

Podle Ballariniho je možnost, že trup vyrobený z kompozitu z uhlíkových vláken se nějakým způsobem degradoval, něco, co by měli zvážit odborníci. Tým univerzity použil počítačové simulace k posouzení náchylnosti Titanu k mikrodeformacím na základě jeho tvaru.

Kontakt s miniponorkou Titan byl ztracen v neděli 18. června 2023 po dvou hodinách ponoru. Americká pobřežní stráž oznámila, že zbytky Titanu byly nalezeny na mořském dně asi 490 metrů od vraku Titaniku. Po analýze trosek experti dospěli k závěru, že Titan implodoval a všichni na palubě zahynuli, včetně výkonného ředitele společnosti Stocktona Rushe.

Místenka na Titanu stála 250 000 dolarů, ale bezpečnostní obavy o plavidlo byly vyjádřeny opakovaně. OceanGate Expeditions, provozovatel Titanu, pozastavil veškeré průzkumné a komerční aktivity na neurčito.

Dále v ponorce zahynul francouzský expert na Titanic Paul-Henri Nargeolet (77), britský miliardář Hamish Harding (58), prominentní pákistánský podnikatel Shahzada Dawood (48) a jeho 19letý syn Sulaiman Dawood.

Vyšetřovatelé stále zkoumají důkazy získané z vraku ponorky.