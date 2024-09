Tragédie ponorky Titan byla nevyhnutelná, řekl bývalý zaměstnanec OceanGate

Lochridge podle serveru Guardian dříve působil jako provozní ředitel společnosti OceanGate. Během slyšení uvedl, že upozornil na své obavy ohledně bezpečnosti ponorky, ale společnost ho ignorovala. Nakonec sdělil, že tragédie „byla nevyhnutelná“. „Celá myšlenka společnosti OceanGate byla vydělat peníze. Vědecké práce bylo velmi málo,“ popsal Lochridge.

Už při slyšení v roce 2017 promluvil o pochybnostech o tom, jak byla ponorka Titan postavena. „Neměl jsem vůbec žádnou důvěru a velmi jsem o tom mluvil a stále mluvím,“ řekl tehdy. OceanGate ho o rok později propustila kvůli tomu, že regulačním orgánům sdělil důvěrné informace.

Generální ředitel společnosti Stockton Rush měl dokonce v roce 2016 havarovat s jinou ponorkou poté, co se pokusil pilotovat plavidlo k vraku lodi Andrea Doria u východního břehu Spojených států. „Během této chaotické a téměř katastrofální cesty Rush údajně v záchvatu vzteku hodil po Lochridgeovi ovládací prvky plavidla poté, co ho jeden z pasažérů požádal, aby ponorku pilotoval někdo jiný,“ napsal server Guardian.

Kontakt s miniponorkou Titan byl ztracen v neděli 18. června 2023 po dvou hodinách ponoru. Americká pobřežní stráž oznámila, že zbytky Titanu byly nalezeny na mořském dně asi 490 metrů od vraku Titaniku. Po analýze trosek experti dospěli k závěru, že Titan implodoval a všichni na palubě zahynuli, včetně výkonného ředitele společnosti Rushe.

Rodina francouzského průzkumníka Paula-Henriho Nargeolota se rozhodla žalovat společnost OceanGate kvůli implozi miniponorky Titan v srpnu. Nargeolot byl jedním z pěti lidí, kteří se v červnu loňského roku účastnili osudového ponoru k proslulému vraku lodi Titanic. „Ponorka odsouzená k zániku měla pohnutou historii,“ uvedli podle americké stanice CNN právní zástupci pozůstalých, kteří minulé úterý podali žalobu.

„Zdravý rozum napovídá, že posádka si byla dobře vědoma toho, že zemře, a to ještě předtím, než zemřela,“ vylíčili. „Posádka dost možná slyšela, jak praskání uhlíkových vláken zesiluje s tím, jak váha vody tlačí na trup Titanu. Posádka ztratila komunikaci a možná i energii. Podle odhadu odborníků by s plným vědomím nezvratných poruch plavidla pokračovali v sestupu a zažívali by hrůzu a duševní utrpení před tím než Titan nakonec implodoval,“ shrnuli právníci.