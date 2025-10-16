Vyšetřování odhalilo, co stálo za implozí ponorky Titan

Chybná konstrukce experimentální ponorky Titan, při jejíž implozi zemřelo pět lidí směřujících k vraku Titaniku, byla příčinou katastrofy. K tomuto závěru dospěla americká Národní rada pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve své závěrečné zprávě vydané ve středu.
Zpráva NTSB uvádí, že chybná konstrukce ponorky Titan „vyústila ve stavbu tlakové nádoby z kompozitu uhlíkových vláken, která obsahovala četné anomálie a nesplňovala potřebné požadavky na pevnost a odolnost.“ Ponorka utrpěla katastrofickou implozi v červnu 2023 v severním Atlantiku, přičemž všichni lidé na palubě, včetně generálního ředitele společnosti OceanGate Stocktona Rushe, zemřeli okamžitě.
Dále bylo ve zprávě konstatováno, že společnost OceanGate, která Titan vlastnila, nedokázala adekvátně otestovat plavidlo a nebyla si vědoma jeho skutečné odolnosti. NTSB již dříve uvedla, že k podobnému závěru dospěla i srpnová zpráva Pobřežní stráže USA, která označila implozi Titanu za preventabilní. Podle Pobřežní stráže byly bezpečnostní postupy v OceanGate „kriticky chybné“.
Zpráva NTSB dodává, že Titan by byl pravděpodobně nalezen dříve, pokud by OceanGate dodržela standardní pokyny pro reakci na nouzové situace. To by ušetřilo „čas a zdroje, i když záchrana v tomto případě nebyla možná.“ OceanGate, soukromá společnost se sídlem ve státě Washington, pozastavila svou činnost v červenci 2023 a následně ukončila provoz.
Imploze Titanu vedla k soudním sporům a volání po přísnější regulaci soukromých hlubokomořských expedic. Kromě Stocktona Rushe při nehodě zahynuli francouzský podmořský průzkumník Paul-Henri Nargeolet (známý jako „Pan Titanic“), britský dobrodruh Hamish Harding a dva členové prominentní pákistánské rodiny, Shahzada Dawood a jeho syn Suleman Dawood.
NTSB v závěrečné zprávě doporučuje Pobřežní stráži, aby pověřila panel expertů studiem ponorek a jiných tlakových plavidel určených k přepravě osob. Dále navrhuje, aby Pobřežní stráž zavedla pro tato plavidla nové předpisy, které by vycházely z výsledků této studie. Doporučila také, aby Pobřežní stráž „šířila zjištění studie v tomto odvětví,“ které se v posledních letech rozšířilo s rostoucím počtem soukromě financovaných průzkumů.
Titan podnikal plavby k vraku Titaniku od roku 2021. Jeho poslední ponor se uskutečnil ráno 18. června 2023. Zhruba o dvě hodiny později ponorka ztratila kontakt s podpůrným plavidlem, a odpoledne byla nahlášena jako pohřešovaná. Následné vícedenní mezinárodní pátrání, které přitáhlo pozornost celého světa, probíhalo asi 700 kilometrů jižně od St. John’s na Newfoundlandu. Brzy se ukázalo, že nikdo nepřežil, a úřady zahájily zdlouhavé vyšetřování tragédie.
