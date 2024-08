Posádka věděla, že zemře. Pozůstalí žalují OceanGate za loňskou tragédii Titanu

Nargeolot byl jedním z pěti lidí, kteří se v červnu loňského roku účastnili osudového ponoru k proslulému vraku lodi Titanic. „Ponorka odsouzená k zániku měla pohnutou historii,“ uvedli podle americké stanice CNN právní zástupci pozůstalých, kteří minulé úterý podali žalobu.

Ponorku Titan provozovala společnost OceanGate a pozůstalí zdůraznili, že „nezveřejnila klíčové skutečnosti o plavidle a jeho životnosti“. „Přestože přesná příčina selhání nemusí být nikdy určena, odborníci se shodují, že posádka Titanu by si přesně uvědomila, co se děje,“ nastínili právníci.

„Zdravý rozum napovídá, že posádka si byla dobře vědoma toho, že zemře, a to ještě předtím, než zemřela,“ vylíčili. „Posádka dost možná slyšela, jak praskání uhlíkových vláken zesiluje s tím, jak váha vody tlačí na trup Titanu. Posádka ztratila komunikaci a možná i energii. Podle odhadu odborníků by s plným vědomím nezvratných poruch plavidla pokračovali v sestupu a zažívali by hrůzu a duševní utrpení před tím než Titan nakonec implodoval,“ shrnuli právníci.

Společnost OceanGate se k žalobě nijak nevyjádřila; odpovědět musí v příštích týdnech. Žaloba dále kritizuje, že „žádný z ovladačů, kontrolních prvků nebo měřidel by nefungoval bez stálého zdroje energie a bezdrátového signálu“.

„Mnoho podrobností o vadách a nedostatcích plavidla nebylo zveřejněno a bylo záměrně zatajeno,“ poznamenali zástupci pozůstalých. „Jedním z cílů žaloby je získat pro rodinu odpovědi na to, jak přesně se to stalo, kdo všechno se na tom podílel a jak mohli zúčastnění dopustit, aby se to stalo,“ doplnil jeden z nich Tony Buzbee.

Ponorka Titan bez problémů absolvovala více než 50 ponorů před svou tragickou implozí. Výzkumníci z univerzity v Houstonu uvádějí, že drobné nedokonalosti v tenkostěnné konstrukci se mohly poškozovat s každým dalším ponorem, který plavidlo podniklo.

Kontakt s miniponorkou Titan byl ztracen v neděli 18. června 2023 po dvou hodinách ponoru. Americká pobřežní stráž oznámila, že zbytky Titanu byly nalezeny na mořském dně asi 490 metrů od vraku Titaniku. Po analýze trosek experti dospěli k závěru, že Titan implodoval a všichni na palubě zahynuli, včetně výkonného ředitele společnosti Stocktona Rushe.