V Pásmu Gazy může zemřít hlady do 48 hodin 14 tisíc dětí

V pondělí sice přes hraniční přechod proniklo pět kamionů s dětskou výživou, avšak tyto zásoby zůstaly jen několik desítek metrů za hranicí a nedostaly se k obyvatelům. Fletcher označil tuto dodávku za naprosto nedostatečnou a upozornil, že hladovějící děti se bez ní neobejdou.

„Chci zachránit co nejvíce z těchto 14 000 dětí. Každá hodina hraje roli,“ prohlásil. Uvedl, že cílem je dnes dostat do Gazy až 100 nákladních aut, i když upozornil, že pracovníci čelí mnoha překážkám a jsou neustále zadržováni nebo zdržováni. I přesto jsou podle něj odhodláni riskovat své životy, aby pomoc dopravili na místo.

Fletcher zdůraznil, že Gaza potřebuje masivní příval pomoci – v jeho slovech „je nutné Gazu zaplavit humanitárními dodávkami“. Varoval, že bez toho bude situace ještě horší, než je dnes. „To číslo 14 000 je otřesné, ale vychází z odhadů našich týmů přímo na místě – v nemocnicích, školách i krizových centrech,“ vysvětlil.

Zároveň upozornil, že mnoho z těchto pracovníků již přišlo o život, ale zbývající lidé dál sbírají údaje a pomáhají ohroženým. Podle něj je zásadní neotálet a dětskou výživu dostat mezi potřebné co nejrychleji.

Zprávy o zhoršujícím se stavu přicházejí v době, kdy se ozývá čím dál ostřejší mezinárodní kritika pokračující izraelské ofenzivy. Přestože se některé státy jako Francie, Kanada či Velká Británie postavily proti dalšímu stupňování násilí, přístup k humanitární pomoci zůstává vážně omezený.

Gaza je na pokraji kolapsu. V troskách domovů, bez vody, jídla a základních léků přežívají miliony civilistů, z nichž nejohroženějšími jsou právě malé děti. Pokud se situace nezmění, varují odborníci, počet obětí poroste dramatickým tempem.

Fletcherův vzkaz světu je jasný: „Není čas čekat, musíme jednat. Pokud se pomoc nedostane k dětem teď, bude příliš pozdě.“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí prohlásil, že izraelské ozbrojené síly plánují převzít „úplnou kontrolu“ nad celým Pásmem Gazy. V novém videu zveřejněném na sociální síti Telegram premiér uvedl, že izraelské jednotky „postupují vpřed“ a že intenzita bojů nadále roste. „Nezastavíme se, dokud nedosáhneme vítězství,“ zdůraznil.

Netanjahu současně připustil, že Izrael nesmí dovolit, aby obyvatelstvo Gazy upadlo do hladomoru. Zdůvodnil to nejen „praktickými“, ale i „diplomatickými“ důvody, přičemž připustil, že šířící se obrázky hladu by mohly výrazně zkomplikovat mezinárodní podporu Izraele.

„Naši největší přátelé na světě nám dali jasně najevo: existuje jedna věc, kterou nemohou přijmout – masový hlad. Pokud se tak stane, nebudou nás moci dál podporovat,“ řekl Netanjahu. Přestože nezmínil konkrétní země, za „největší přátele“ jsou obvykle považovány Spojené státy, které jsou klíčovým vojenským a diplomatickým spojencem Izraele.

Bílý dům se k situaci opakovaně vyjádřil kriticky. Prezident Donald Trump při své páteční návštěvě Perského zálivu prohlásil, že lidé v Gaze „hladovějí“ a Spojené státy podniknou kroky, aby tuto situaci „vyřešily“. Podobné obavy vyjádřili také evropští spojenci, včetně Německa a Velké Británie, kteří vyzývají Izrael k umožnění humanitární pomoci.

Podle zpráv z Palestiny mělo v pondělí do Gazy proniknout 50 nákladních aut s moukou, olejem a luštěninami. Izraelská média uvedla, že by mělo být dovezeno i devět vozů s dětskou výživou. I když byly vozy viděny u přechodu Kerem Šalom, zatím není potvrzeno, že by některý z nich skutečně projel.

Podle Organizace spojených národů čelí hladovění celá populace Gazy. Nedávná zpráva uvádí, že každý pátý obyvatel pásma je na hranici hladomoru, a varuje, že bez okamžité pomoci by mohla čtvrtina populace upadnout do naprosté nouze. „Všichni v Gaze mají hlad. Potravinová pomoc musí být umožněna okamžitě, jinak hrozí katastrofa,“ uvedla OSN na sociální síti X.

Zatímco humanitární situace se prudce zhoršuje, izraelská armáda oznámila zesílení útoků v rámci tzv. operace Gideonův vůz, jejímž cílem má být dobytí rozsáhlých území Gazy. Jen za posledních 24 hodin přišlo o život podle palestinské agentury Wafa nejméně 23 lidí. Celkově se za víkend počet obětí vyšplhal až na 130, přičemž mezi mrtvými jsou podle záchranářů i ženy a děti.

Izrael už v neděli zahájil masivní pozemní operaci v severní a jižní části Pásma Gazy, zatímco letecké útoky izraelské armády v noci zabily podle palestinského ministerstva zdravotnictví přes sto lidí. Mezi zasaženými cíli byl i poslední fungující nemocniční komplex v severní části Gazy, což dále prohloubilo humanitární krizi.

Izraelské ozbrojené síly oznámily, že v Gaze operuje pět divizí, které mají „získat úplnou kontrolu“ nad územím, kde právě probíhají boje. Zároveň oznámily záměr přesunout civilní obyvatelstvo pryč z těchto oblastí. Kritici však varují, že by mohlo jít o systematické vysidlování, které se blíží etnickým čistkám.

Situace se zhoršuje i kvůli dlouhodobé blokádě humanitární pomoci. OSN varovala, že 2,1 milionu lidí v Gaze čelí riziku hladomoru. Izrael v neděli oznámil, že umožní omezené dodávky potravin jako dočasné řešení. Tato opatření přicházejí v době, kdy se do Gazy snaží vstoupit nově zřízená americká humanitární organizace Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Ta má zajišťovat distribuci potravin, aniž by se pomoc dostala k Hamasu. Organizace plánuje otevřít čtyři distribuční centra, která by měla být funkční do konce května.