Česko - USA 0:1 po první třetině. Vejmelka v permanenci, skóroval Doan

Jako první se mohli nečekaně dostat do střelecké příležitosti Češi, když při rozehrávce gólman Swayman namazal na hokejku Červenkovi, ale ten se včas nedostal do střelecké pozice tak, aby vystřelil na odkrytou branku. A tak si první střelu v zápase připsali na druhé straně Američané, konkrétně Cooley, jenž jako první prověřil Vejmelku. Ten ještě nevěděl, jak moc si v první třetině zachytá. Za chvíli už to mohl tušit, protože v další šanci Cooley tentokrát trefil tyčku. Poté se snažili otupit postupně se zvyšující americký tlak na druhé straně svými šancemi Špaček s Kodýtkem, ale neúspěšně. Nicméně, tempo hry i tak nadále diktovali Američané a to takovým způsobem, na který v Herningu ještě Češi nenarazili.



Neznamenalo to však, že by se toho Češi snad nějak zalekli, jelikož po pěti minutách hry se připomněl Klapka svou rychlostí při přechodu do útočného pásma, ovšem jeho zakončení se nevyvedlo podle představ. Následovala první potyčka mezi oběma týmy na ledě, ze které vzešlo jedno vyloučení na každé straně. Následně zahrozil Pastrňák z prostoru slotu, ale Swaymana nepřekonal. V sedmé minutě se opět Pastrňák od levého mantinelu dostával svou oblíbenou cestou do předbrankového prostoru, místo gólu podobného tomu proti Dánsku z toho bylo vyloučení českého hráče. A to už začal ten pravý americký fičák



Nejprve se gólman Vejmelka vytáhl proti Garlandovi a Thompsonovi, a i když přesilovku Američané nedokázali využít, přesto krátce po ní otevřeli skóre, když v 10. minutě se v brankovišti úspěšně zorientoval a následně dorazil Doan, 0:1 pro USA. Poté následovalo přečíslení 2 na 1, které střelecky zakončil Thompson, ale tentokrát byl Vejmelka připraven.

Bohužel následovalo další zbytečné vyloučení, když šel na trestnou Hronek po dohrání po odpískání, a následovaly tak další americké střelecké šance, jako třeba ty od Werenskiho či od Kellera. V další šanci tentokrát neuspěl ani Doan.

Po této přesilovce Američanů následovala přesilovka Čechů po podražení Martina Nečase. Jenže v ní se Čechům tolik nedařilo, naopak v ní ještě Baniers dokázal uniknout sám na branku, byl z toho ale další úspěšný zákrok Vejmelky, navíc nadvakrát. Po další sérii amerických střel se v 17. minutě do šance dostával zpoza klece Pyrochta, jehož pokus byl zblokován, dorážka Pastrňáka se následně také nevydařila. Střelecká aktivita pokračovala nadále i v závěrečných minutách první třetiny, kdy zakončoval nebezpečně osamocený LaCombe. Zkoušel to i Carrol z mezikruží. Odtud se Vejmelku nepovedlo překonat ani nejaktivnějšímu Američanovi Cooleymu.