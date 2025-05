Trump se vrací k volebnímu boji s Harrisovou. Kvůli celebritám

Springsteen se pustil do Trumpa na koncertu během turné Land of Hope & Dreams v britském Manchesteru. "Můj domov, Amerika, kterou miluji, o které píšu, která je majákem naděje a svobody po 250 let je ohrožena," řekl fanouškům a vyzval je, aby se postavili autoritářům. Poznámky slavného hudebníka doputovaly i do Bílého domu. Svědčil o tom páteční příspěvek amerického prezidenta.

"Vidím, že hodně přeceňovaný Bruce Springsteen odjel do zahraniční země mluvit špatně o prezidentovi Spojených států," spustil Trump na své sociální síti Truth Social. "Nikdy jsem ho neměl rád, neměl jsem rád jeho hudbu či jeho radikálně levicovou politiku. A co je nejdůležitější, není to talentovaný chlap," konstatoval.

Šéf Bílého domu označil rockera za blbce a připomněl jeho podporu předchozího prezidenta Joea Bidena. "Náš nejhorší prezident, který byl blízko zničení naší země. Kdybych nebyl zvolen, teď už by to všechno bylo pryč," udeřil Trump.

"Ospalý Joe netušil, co dělá, ale Springsteen je hloupý a neviděl, co se děje. Ale mohl to vůbec vidět? Tenhle vyschlý rocker (jeho kůže je celá atrofovaná) by měl držet jazyk za zuby, než se vrátí domů," dodal americký prezident.

Tím to ale s Trumpovými výpady neskončilo. Na síti se objevil další ostrý vzkaz. "Jak moc Kamala Harrisová zaplatila Bruci Springsteenovi za špatné vystoupení během její prezidentské kampaně? Proč přijal ty peníze, když je takovým jejím fanouškem? Není to zásadní a nelegální příspěvek na kampaň? A co Beyoncé? A kolik šlo Oprah a Bonovi?" napsalahlava státu.

Trump žádá vyšetřování. "Kandidátům není dovoleno platit za reklamu, což Kamala udělala, pod rouškou platby za zábavu. "Není to legální. Pro tyto nepatriotické 'baviče' to byl jen korupční a nezákonný způsob, jak se obohatit na systému," dodal.