Izrael do Gazy vpustí stovku vozů s pomocí. Není to dost, varují humanitární organizace a lékaři

OSN podle informací britské stanice BBC získala povolení od Izraele vyslat do Pásma Gazy asi stovku nákladních vozů s humanitární pomocí. Potvrdil to šéf OSN pro humanitární pomoc Tom Fletcher. „Bude to těžké, jsou brzděni na každém kroku. Ale naložíme je dětskou výživou a naši lidé to riziko podstoupí,“ uvedl.

Rozhodnutí Izraele přišlo po tlaku ze strany západních spojenců v čele s Kanadou, Velkou Británií a Francií. „Množství potravin, které Izrael v posledních dnech pustil do Pásma, je zcela a naprosto nedostatečné. Tato válka trvá příliš dlouho. Nemůžeme dovolit, aby lidé v Gaze hladověli,“ zdůraznil britský předseda vlády Keir Starmer.

Podle humanitární organizace International Rescue Committee rozhodnutí Izraele vpustit omezenou pomoc do Pásma Gazy „sotva škrábne povrch“. Podle IRC až tři pětiny rodin nemohou sehnat chléb ani čerstvé potraviny a přes 60 % obyvatel má potíže s přístupem k pitné vodě. „Lidé v Gaze potřebují trvalý a nepřetržitý přístup ke všem základním potřebám – nejen k jídlu a lékům, ale také k vodě, palivu a hygienickým potřebám,“ zdůraznila Zoe Danielsová, ředitelka IRC pro tuto oblast.

„Bez toho humanitární operace nemohou fungovat. Zvýšený počet příkazů k vysídlení dále komplikuje naši schopnost bezpečně přesouvat personál a zboží, což omezuje náš dosah, zatímco potřeby stále rostou. Naléhavě potřebujeme neomezený, bezpečný a trvalý přístup humanitární pomoci v rozsahu a rychlosti, jakou tato krize vyžaduje,“ shrnula Danielsová.

Šéf humanitární pomoci OSN Fletcher v uplynulém dni varoval, že „pokud se pomoc nedostane k lidem, mohlo by během následujících 48 hodin zemřít 14 tisíc dětí“. „Po 11 týdnech blokády bylo včera vpuštěno pět nákladních vozidel a dnes se očekává další pomoc,“ informoval.

Britský lékař Graeme Groom, který působím v jedné z nemocnic v Gaze, zdůraznil, že je potřeba ještě několik stovek nákladních vozů s humanitární pomocí. „Pět nákladních vozů s humanitární pomocí nestačí. Je potřeba několik set nákladních vozů,“ vyčíslil Groom.