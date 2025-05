"Úroveň lidského utrpení v Gaze je nesnesitelná." Březnový zlom poštval Západ proti Izraeli

V rámci letošního hokejového světového šampionátu byl načat druhý týden, na jehož začátku se rozhodlo o prvním sestupujícím do nižší divize. Stala se jím Francie, která mohla všechno odvrátit v přímém duelu o záchranu se Slovinskem, které ale bylo motivované vidinou záchrany natolik, že země galského kohouta nenacházela potřebný adekvátní recept na soupeře a nepředvedl tak dostatečný výkon k tomu, aby si zasloužila účast na MS i pro příští rok. O to, nepřiblížit se tomuto sestupu, bojovalo v pondělí večer i Maďarsko ve skupině B. Muselo však bodovat s Norskem také se nacházejícím nad propastí. Přestože Maďaři předvedli další sympatický výkon, kterým trápili svého soupeře, jenž se tentokrát zmohl za jediný, avšak nakonec vítězný, o který se už v první třetině postaral Steen. Maďaři budou čekat, jak dopadne duel Kazachstánu se Švýcarskem. Bonbonkem večera se odehrál ve Stockholmu, kde se utkali Kanada s Finskem. K překvapení všech dokázalo Finsko držet s Kanadou krok a to až do samostatných nájezdů, v němž se Seveřané stali prvním týmem na tomto MS, který nad Kanadou vyhrál.