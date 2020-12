Barr nechce v kauze Bidena mladšího zvláštního vyšetřovatele

Ministr, který za dva dny odstoupí z funkce, také oznámil, že zvláštního vyšetřovatele nejmenuje ani kvůli vyšetřování údajných volebních podvodů v nedávných prezidentských volbách, o nichž opakovaně hovoří bez předložení patřičných důkazů prezident Donald Trump.

Barr na tiskové konferenci prohlásil, že vyšetřování Huntera Bidena "ministerstvo vede zodpovědně a profesionálně". Vláda USA podle něj rovněž nemá žádný důvod, na jehož základě by měla zabavit v některých státech volební stroje použité v nedávných volbách a provést jejich audit. Po takovém kroku volá Trump a jeho právní tým, podle řady expertů tím však jen přiživují spiklenecké teorie o tom, že se se stroji neoprávněně manipulovalo. Barr přitom již dříve prohlásil, že pro to podle něj neexistují důkazy, což uvedla také řada odborníků a volební činitelé ze všech amerických států.

Trump a jeho přívrženci dlouhodobě volají po vyšetřování podnikatelské činnosti Huntera Bidena a tvrdí, že do ní byl zapleten i jeho otec Joe v době, kdy byl viceprezidentem. Dosud pro to však nepředložili důkazy a proti Bidenovi staršímu není vedeno žádné podobné vyšetřování.

Trump na začátku letošního roku čelil ústavní žalobě kvůli tomu, že tlačil na Ukrajinu, aby Bidenovy vyšetřovala. Hunter Biden byl několik let členem dozorčí rady tamní energetické společnosti Burisma.

Odcházející prezident podle agentury AP nyní zvažuje, zda naléhat na ministerstvo spravedlnosti, aby v kauze Huntera Bidena jmenovalo zvláštního vyšetřovatele. Tím by bylo zajištěno, že vyšetřování bude pokračovat i poté, co do funkce ministra spravedlnosti nastoupí člověk jmenovaný Bidenem starším, který 20. ledna usedne do Bílého domu. Zvláštního vyšetřovatele smí totiž ministr odvolat jedině z důvodů jasně definovaných zákonem, mezi něž patří například profesní pochybení, střet zájmů či zanedbání povinností

Barrův nástupce Jeffrey Rosen, jehož Trump dříve označil za "vynikající osobu", se nedávno odmítl vyjádřit k tomu, zda se případ Huntera Bidena chystá po nástupu do funkce svěřit zvláštnímu vyšetřovateli.