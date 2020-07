Biden a Trump ovládli další primárky, uspěla i členka klanu Kennedyů

Při již rozhodnutém boji o nominace na post hlavy státu se velké pozornosti dostávalo událostem ve druhém kongresovém obvodu v New Jersey, kde uspěla i členka "politické dynastie" Kennedyů.

V obou uvedených státech byly primárky na červencový termín přeloženy kvůli pandemii nemoci covid-19. Deník The New York Times (NYT) píše, že jak v New Jersey, tak v Delaware probíhají volby převážně prostřednictvím poštovních hlasovacích lístků. Ty jsou v prvně jmenovaném státě přijímány i s týdenním odstupem, pokud byly odeslány do dne hlasování.

V Delaware se ovšem žádné dlouhé čekání na vítěze nekonalo, neboť malý stát na východ od Washingtonu pořádal pouze prezidentské primárky. Na straně demokratů bylo brzy po uzavření volebních místností vítězství přisouzeno bývalému viceprezidentovi Bidenovi, který Delaware od první poloviny 70. let až do roku 2009 zastupoval v Senátu. S průběžným ziskem hlasů nad 85 procent ovládl také hlasování v sousedním New Jersey, zatímco Trump si v Delaware vedl podobně a ve druhém případě neměl na hlasovacím lístku žádného soupeře.

Oba muži mají už delší dobu nominace svých stran pro listopadové americké prezidentské volby zajištěné. Definitivně budou ovšem potvrzeny až na srpnových stranických sjezdech, přičemž ten demokratický se má uskutečnit převážně ve virtuální rovině. Republikáni své shromáždění svolali do Jacksonville na Floridě, která se aktuálně potýká s masivním růstem počtu nákaz koronavirem, uvedl list The New York Times.

Necelé čtyři měsíce před rozhodující bitvou o Bílý dům si demokrat Biden udržuje náskok v průzkumech preferencí, ačkoli prakticky vůbec nevystupuje na veřejnosti. Na úrovni celých USA má v některých případech navrch i o více než deset procentních bodů, podle průzkumů je aktuálně mírným favoritem i v řadě klíčových států. Média ovšem podotýkají, že Trump v průzkumech ztrácel i před čtyřmi lety, nakonec ale bývalou šéfku diplomacie Hillary Clintonovou na získané hlasy volitelů porazil.

Američané budou v listopadu volit také členy Sněmovny reprezentantů, senátory, guvernéry a řadu lokálních činitelů. O křeslo ve Sněmovně bude bojovat i Amy Kennedyová, která si v noci na dnešek zajistila nominaci demokratů v jednom z obvodů v New Jersey. Bývalá učitelka, jejímž manželem je synovec 35. amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, na podzim vyzve kongresmana Jeffa Van Drewa, který na konci loňského roku převlékl stranický dres a slíbil věrnost prezidentu Trumpovi.

I'm so grateful for my family, my community and the overwhelming support in South Jersey. I am ready to fight with you. I am ready to fight for you. I am ready to take on Jeff Van Drew. pic.twitter.com/jL2ITWNQJi — Amy Kennedy (@AmyKennedy715) July 8, 2020

Kompletní oficiální výsledky kongresových nominačních soubojů budou známé až za několik dní. Agentura Reuters v této souvislosti podotýká, že na definitivní čísla se stále čeká mimo jiné v New Yorku, kde se primárky konaly před dvěma týdny.