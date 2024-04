Biden varoval před Trumpem. Je hlavní hrozbou pro demokracii v USA, řekl

Biden označil Trumpa za hlavní hrozbu v rozhovoru pro televizi Univision, přičemž zmínil Trumpovu podporu davu, který v lednu 2021 po volebním neúspěchu vtrhl do Kapitolu ve snaze zvrátit výsledek prezidentských voleb.

Úřadující prezident poukázal na svědectví kongresmanů. Trump podle jejich slov několik hodin seděl v Bílém domě a sledoval výtržnosti v přímém televizním přenosu, aniž by se pokusil jakkoliv zasáhnout.

Trump označuje účastníky vpádu do Kapitolu za vlastence a hlásá, že v případě opětovného zvolení do funkce prezidenta v listopadových volbách udělí milost stovkám lidí, kteří byli odsouzeni za trestné činy ze 6. ledna 2021.

Podle nedávného průzkumu má prezident Biden jednoprocentní náskok v preferencích před Trumpem. Průzkum provedla tisková agentura Reuters společně s agenturou Ipsos poté, co oba kandidáti získali dostatečnou podporu svých stran.

Z průzkumu vyplývá, že přibližně 39 procent registrovaných voličů by hlasovalo pro demokrata Bidena, zatímco 38 procent by hlasovalo pro bývalého republikánského prezidenta Trumpa. Je však třeba poznamenat, že Bidenův mírný náskok se vejde do statistické chyby.

Zajímavým faktem je, že mnozí voliči stále nejsou rozhodnutí, konkrétně 11 procent uvedlo, že by hlasovalo pro jiné kandidáty, pět procent by nehlasovalo a sedm procent nevědělo nebo odmítlo odpovědět.