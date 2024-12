Biden udělil největší milosti v historii USA

Zmírnění trestů se týká jednotlivců, kteří byli během pandemie COVID-19 propuštěni z vězení a umístěni do domácího vězení v rámci programu nouzových opatření podle zákona CARES Act. Tito lidé byli doma nejméně rok, znovu se začlenili do svých komunit a prokázali svou schopnost vést odpovědný život. „Příjemci této milosti úspěšně prokázali, že si zaslouží druhou šanci,“ uvedl podle The Guardian Bílý dům.

Kromě zmírnění trestů pro téměř 1 500 lidí udělil Biden plnou milost 39 osobám odsouzeným za nenásilné trestné činy, přičemž jejich trestní záznam byl zcela vymazán. Mezi omilostněnými jsou například žena, která vedla záchranné týmy při přírodních katastrofách, církevní jáhen, který pomáhal závislým a mládeži, doktorand molekulární biologie a válečný veterán.

Prezident zdůraznil, že tyto kroky pomáhají napravit nespravedlnosti, zejména u drogových trestných činů, a podporují účast omilostněných na běžném životě ve společnosti.

Bidenovy kroky však nejsou bez kontroverzí. Nedávno omilostnil svého syna Huntera Bidena v souvislosti s daňovými a zbraňovými delikty, což vyvolalo ostrou kritiku dokonce i mezi jeho příznivci. Podle průzkumu agentury Associated Press tuto milost schvaluje jen asi 20 % Američanů.

Bidenova čtyřletá prezidentská bilance zahrnuje téměř 1 700 udělených milostí a zmírnění trestů, čímž se přiblížil rekordu Baracka Obamy, který během osmi let projevil milost 1 927 osobám. Naproti tomu Donald Trump omilostnil pouze 144 lidí a zmírnil tresty 94 osobám, často za kontroverzních okolností.

Biden plánuje před svým odchodem z úřadu 20. ledna udělit další milosti a zmírnění trestů. Tato informace udržuje naději pro 40 mužů odsouzených k trestu smrti, kteří se obávají návratu Donalda Trumpa, jenž během svého prvního období povolil popravu 13 federálních vězňů.

Papež František a stovky zastánců zrušení trestu smrti vyzývají Bidena, aby využil svých pravomocí a zmírnil tresty smrti na doživotní vězení. Obávají se, že by Trump mohl v případě návratu do funkce obnovit popravy.

Před svým odchodem plánuje Biden pokračovat v udělování milostí a zmírnění trestů s cílem poskytnout lidem „významné druhé šance“. Přestože zvažuje možnost preventivních milostí pro osoby, které by mohly být vystaveny trestnímu stíhání ze strany Trumpovy administrativy, odborníci upozorňují, že by tento krok mohl vytvořit nebezpečný precedent.

Adam Schiff, nový senátor z Kalifornie, doporučuje, aby se Biden této možnosti vyhnul. Podle něj by takový krok působil zbytečně defenzivně.

Bidenova politika clemency tak představuje klíčový bod jeho prezidentského odkazu a ukazuje na rozdílné přístupy amerických prezidentů k otázkám spravedlnosti a milosti.