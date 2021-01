Biden chce ve snaze zastavit koronavirus očkovat až 1,5 milionu lidí denně

Ve Spojených státech v posledních dnech po řadě rekordních týdnů klesají denní počty nově infikovaných i zemřelých s koronavirem, experti se však stejně jako jinde na světě obávají dopadu nových a nakažlivějších variant viru.

"Myslím, že s boží milostí (...) budeme schopni dosáhnout 1,5 milionu (podaných dávek vakcín) denně," řekl Biden novinářům s tím, že původní cíl milionu injekcí za den je pro něj nutné minimum.

"Bude to logistická výzva, která přesahuje všechno, co jsme dosud v této zemi zkusili, ale myslím, že to dokážeme," dodal nový šéf Bílého domu s tím, že v létě už země bude směřovat k dosažení kolektivní imunity. Podle jeho plánu by již na jaře měl mít přístup k vakcíně kdokoli, kdo bude chtít.

Biden čelil hned po svém nástupu kritice, že jím stanovený cíl naočkovat 100 milionů lidí do 100 dní je málo ambiciózní. USA totiž již v době jeho inaugurace pomalu dosahovaly milionu podaných vakcín za den a někteří odborníci upozornili, že podobné tempo je ve více než 330milionové zemi příliš pomalé.

Podle listu The Washington Post obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru přes 19,3 milionu Američanů, tedy necelých šest procent všech obyvatel země, přičemž státy zatím dostaly 41,4 milionu dávek. Největší podíl populace (11 procent) je naočkován na Aljašce, v osmi státech včetně nejlidnatější Kalifornie, je však naočkováno méně než pět procent obyvatel.

USA podle listu The New York Times zaznamenaly v pondělí téměř 1800 úmrtí s covidem-19 a dalších 155.677 potvrzených nálezů na koronavirus. Za poslední týden se v zemi objevilo průměrně asi 172.500 infikovaných denně. Tento údaj však oproti období před dvěma týdny klesl o 31 procent.

Od poloviny ledna rovněž soustavně klesá počet lidí hospitalizovaných kvůli těžkému průběhu nemoci, v amerických nemocnicích však kvůli covidu-19 stále leží bezmála 110.000 osob, uvádí iniciativa The Covid Tracking Project.

Od začátku pandemie se SARS-CoV-2 prokázal dohromady u 25,333.200 Američanů a s covidem-19 jich zemřelo přes 421.000. Biden v pondělí varoval, že před dosažením kolektivní imunity se počet obětí pandemie v USA zřejmě vyšplhá až k 660.000.