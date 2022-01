Biden připustil, že si není jist, zda se podaří prosadit volební reformy

Podle demokratů jsou změny zákonů nutné pro ochranu volebního práva po změnách ve státech, kde mají hlavní slovo republikáni.

Šéf Bílého domu podle agentury AP vystoupil poté, co demokratická senátorka Kyrsten Sinemaová z Arizony oznámila, že odmítá zrušení pojistky zvané filibuster. Biden se za zavřenými dveřmi pokoušel senátory přesvědčit, aby souhlasili se změnou, ale po ukončení jednání nebyl příliš optimistický. "Upřímná odpověď je, že nevím, zda se nám to podaří," řekl a dodal, že za volební reformu bude dál bojovat.

Biden se nyní snaží zrušit obstrukční pravidla zvaná filibuster. Ta stanovují, že pro ukončení rozpravy a přikročení k hlasování je potřeba ve 100členné komoře 60 hlasů, ačkoliv k samotnému schválení daného bodu stačí většina, tedy 51 hlasů. Menší ze dvou komor Kongresu je aktuálně rozdělená v poměru 50 na 50, přičemž demokraté v praxi disponují většinou jen díky rozhodujícímu hlasu viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Návrh volební reformy prošel loni v březnu demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů, v Senátu jej však zastavila republikánská menšina za využití obstrukčních pravidel. Ve čtvrtek Sněmovna reprezentantů schválila nový návrh, v Senátu však demokraté nemohou překonat všeobecný odpor republikánů, aniž by se změnilo pravidlo o obstrukcích, poznamenala agentura Reuters.

Návrh volební reformy je reakcí na fakt, že republikáni v poslední době přijali s odkazem na zvýšení bezpečnosti voleb v řadě států nová pravidla, jež v praxi omezují možnosti, jak odevzdat volební lístek. Demokraté tvrdí, že jsou zákony navrženy tak, aby omezovaly volební práva určitých skupin obyvatelstva. A prosazují reformy, které podle nich ochrání možnost volit, zejména v případě menšin.

Proti změnám v obstrukčních pravidlech Senátu se však už delší dobu staví dva senátoři z Bidenovy vlastní Demokratické strany, kromě Sinemaové také Joe Manchin ze Západní Virginie.

Sinemaová krátce před čtvrtečním příchodem Bidena do Kapitolu prohlásila, že "krátkozrakou" změnu obstrukčních pravidel nepodpoří. Zrušení filibusteru, což by jedné straně umožnilo prosazovat i kontroverzní zákony, podle ní není odpovědí na rozdělení Senátu a země. "Musíme řešit samotnou nemoc, chorobu nejednotnosti, abychom ochránili naši demokracii," řekla senátorka. "Ukončení filibusteru by bylo snadným východiskem. Takový pro národ nebezpečný postup nemůžu podpořit," uvedl Manchin.

Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer nicméně podle agentury Reuters oznámil, že horní kongresová komora zahájí debatu o návrhu zákona v úterý. Pokud republikáni normu podle očekávání zablokují, Schumer je připraven usilovat o změnu v obstrukčních pravidlech.