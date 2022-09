Biden soudí, že Rusko by nemělo být označeno za stát sponzorující terorismus

"Ne," odpověděl Biden reportérům v Bílém domu na otázku, zda by Rusko mělo být označeno za státního sponzora terorismu.

Rusko minulý měsíc znovu varovalo Spojené státy před kroky, které by mohly vést k přerušení diplomatických vztahů. "Pokud k tomu dojde (označení Ruska za sponzora terorismu), bude to znamenat, že se Washington dostal do bodu, ze kterého není návratu," řekl státní agentuře TASS Alexander Darčijev, šéf odboru Severní Ameriky na ruském ministerstvu zahraničí. Moskva na to již americkou stranu upozornila, dodal diplomat.

Rezoluci vyzývající k označení Ruska za sponzora terorismu přijal americký Senát 27. července kvůli ruskému počínání v Čečensku, v Gruzii, v Sýrii a na Ukrajině, které způsobilo smrt žen a dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval již v dubnu šéfa Bílého domu Bidena k zapsání Ruska na černou listinu zemí sponzorujících terorismus.

Přerušením vztahů pohrozila Spojeným státům na začátku srpna i mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. "Měli by vědět, že jsme připraveni na jakýkoli vývoj situace. Pokud se ve Washingtonu rozhodnou úplně zastavit spolupráci s Moskvou, tak to přežijeme," dodala.

Darčijev v rozsáhlém rozhovoru varoval i před jakýmkoli zabavením ruských aktiv ze strany Spojených států. Tento krok by podle něj zcela zničil bilaterální vztahy mezi Washingtonem a Moskvou.

Ruské vztahy se Západem se prudce zhoršily poté, co Rusko 24. února napadlo Ukrajinu. Moskva o své agresi vůči sousední zemi důsledně hovoří jako o "speciální vojenské operaci", která má podle ní za cíl osvobodit sousední zemi. Západ na tento krok reagoval bezprecedentními ekonomickými, finančními a diplomatickými sankcemi proti Rusku, včetně zmrazení asi poloviny ruských zlatých a devizových rezerv. Jejich hodnota před 24. únorem dosahovala téměř 640 miliard dolarů, napsala agentura Reuters.