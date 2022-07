Blinken vyzval Rusko, aby vpustilo pozorovatele do filtračních táborů na Ukrajině

— Autor: ČTK

Spojené státy vyzvaly Rusko, aby vpustilo nezávislé pozorovatele do takzvaných filtračních táborů na Ukrajině a propustilo Ukrajince, které ze země deportovalo do Ruska. V prohlášení to dnes podle agentury Reuters uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken.