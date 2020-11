Covid: Počet nakažených v USA dál strmě roste, přibylo přes 1400 mrtvých

Hlášeno je také přes 1400 nových úmrtí spojovaných s covidem-19, počet hospitalizovaných s touto nemocí je podle deníku The New York Times na dosud nejvyšší hodnotě.

Tempo, jakým v USA přibývají potvrzené infekce koronavirem, jde v posledních dnech prudce nahoru, přičemž nárůst je podle dostupných údajů výraznější než zvyšování intenzity testování.

New Covid cases are accelerating faster than testing, and the national positivity rate is rising quickly, now at 9.5%. A surge of infection in most places risks becoming a torrent of infection in every place. pic.twitter.com/5AFYx7EMLR

NYT už eviduje průměrný přírůstek z posledního týdne nad hranicí 120.000 případů, zatímco před měsícem byl údaj méně než poloviční.

NYT i JHU už v zemi s přibližně 330 miliony obyvatel zaznamenaly na 240.000 úmrtí s covidem-19. Úterní bilance v podobě 1420 mrtvých byla v grafu JHU nejvyšší od poloviny srpna, kdy začaly přírůstky v tomto ohledu klesat po letních maximech.

Iniciativa The COVID Tracking Project, která sčítá údaje z jednotlivých amerických států, zároveň hlásila rekordní vytíženost nemocnic v souvislosti s epidemií. V úterý údajně pacienti s covidem-19 obsadili 61.964 lůžek. Při předchozích dvou vrcholech epidemie bylo maximum vždy těsně pod 60.000.

The velocity of the rise in Covid hospitalizations is perhaps the most ominous observation from the recent trends; portending perhaps a long and tragic period of high and rising deaths despite the recent advances in care. https://t.co/QVItLZcuNZ