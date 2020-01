Ostuda při impeachmentu: Senátoři pospávají, luští křížovky a hrají si s točítky

Americká média si povšimla, že několik senátorů včetně republikána Jima Rische přemohla únava, takže během slyšení usnuli.

Republikánská senátorka Marsha Blackburnová si zase četla knihu. Kritiku na twitteru odmítla a poukázala na to, že zaneprázdněné matky zvládají více věcí najednou.

First – I'm reading Resistance (At All Costs) by Kim Strassel. Read the chapter on obstruction. It provides good insights into today’s proceedings.



Second – busy mamas are the best at multi-tasking. Try it. https://t.co/AEHW19ZztL