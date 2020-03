Počet obětí koronaviru v USA roste, na Floridě zemřeli dva starší lidé

Počet obětí viru Sars-CoV-2 v celých Spojených státech tak dosáhl 17 a počet nakažených 335.

Jednou z nových obětí koronaviru je muž, který zemřel v okrese Santa Rosa. Druhý člověk zemřel ve městě Fort Myers.

Floridské úřady předtím oznámily, že pět floridských rezidentů, kteří cestovali po Číně, bylo posláno do karantény poté, co u nich testy prokázaly přítomnost nového viru. Někteří z floridských obyvatel mohou být zahrnuti do statistik jiných amerických států, upozorňuje AP.

Celosvětově nový koronavirus napadl přes 102.000 lidí, z nichž většina se už vyléčila. Naopak kolem 3500 lidí nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo. Většinou šlo o starší lidi ve věku nad 70 let. Naopak vysokou odolnost vykazují děti. Zatím například není hlášen žádný případ úmrtí u nakažených dětí do devíti let.