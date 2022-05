Podpora Bidena klesla na nejnižší úroveň od začátku mandátu

Výsledky jsou odrazem široce rozšířeného pocitu vyčerpání z řady výzev od inflace, ozbrojeného násilí, přetrvávající pandemie či náhlého nedostatku kojenecké výživy, hodnotí situaci AP.

Výrazný je pokles spokojenosti u demokratů, mezi nimiž je nyní se směřováním země spokojeno asi 33 procent lidí, zatímco ještě v dubnu to byla necelá polovina. Zvláště znepokojivé pro demokraty je podle AP to, že mezi voliči demokratů Bidenův výkon schvaluje 73 procent dotazovaných, přičemž v roce 2021 jeho podpora nikdy neklesla pod 82 procent.

Jedna z dotazovaných, 29letá Milan Ramseyová z Kalifornie, Bidena kritizovala za to, že neplní svůj předvolební program, například co se týče boje proti klimatickým změnám nebo reformy veřejného zdravotnictví. "Nesplnil žádný ze svých slibů. (...) Mám pocit, že je unavený. A ani mu to nemám za zlé, byla bych taky unavená v jeho věku a s kariérou, kterou má za sebou," dodala.

Republikáni se k Bidenovi staví chladně již od začátku jeho mandátu, v současné chvíli jeho práci v oblasti ekonomiky schvaluje jen každý desátý příznivec opoziční strany, což se ale nijak významně neliší od předchozích průzkumů.

Jen 18 procent všech Američanů se přitom domnívá, že Biden svými kroky americké ekonomice spíše přilepšil, zatímco 52 procent jich tvrdí, že jeho vláda její stav zhoršuje. Bidenovu hospodářskou politiku považují za nedostatečnou dohromady dvě třetiny dotazovaných, což je o něco více než v prvních dvou měsících letošního roku.

Dalším těžkým tématem pro prezidenta je migrace, zde se kroky jeho vlády líbí jen 38 procentům respondentů.

Bidenova pozice není pro Američany příliš přesvědčivá ani ohledně konfliktu na Ukrajině. Postoj jeho vlády k Rusku schvaluje 45 procent dotazovaných, což je nicméně úroveň, na níž se podpora drží již od zahájení ruské invaze na konci února. S jeho zahraniční politikou souhlasí 73 procent oslovených demokratů, mezi republikány je podpora 15procentní.

Jen 21 procent všech Američanů nicméně uvedlo, že má velkou důvěru v to, jak si Biden poradí se situací na Ukrajině, 39 procent mu spíše důvěřuje a stejný počet dotazovaných mu v tomto ohledu věří jen velmi málo.

V USA se v listopadu budou konat volby do Kongresu a pozorovatelé varují, že demokratům kvůli složité ekonomické, pandemické a mezinárodní situaci hrozí ztráta kontroly nad oběma parlamentními komorami. V takovém případě by Biden v podstatě přišel o možnost prosadit jakékoliv zásadnější reformy a priority. Již nyní přitom se svým programem v Kongresu narážel kvůli těsné většině v Senátu a neshodě s některými svými spolustraníky.