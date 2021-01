Šéfka Sněmovny vyzvala k odvolání Trumpa. Republikáni zvažují totéž

"Včera prezident Spojených států podnítil ozbrojenou vzpouru proti Americe," řekla Pelosiová novinářům. Výtržníky, kteří do Kapitolu vnikli, označila za teroristy.

Násilný dav Trumpových příznivců pronikl do Kapitolu ve středu, když Kongres potvrzoval výsledek listopadových prezidentských voleb, v nichž vyhrál demokrat Joe Biden. Trump tyto lidi později vyzval, aby odešli. Označil je však za výjimečné a řekl, že je miluje. Kongresmani, kteří se mezitím museli uchýlit do bezpečí, se k práci mohli vrátit až poté, co se situace uklidnila.

Pelosiová dnes řekla, že Trump by mohl před svým odchodem z úřadu 20. ledna Ameriku ještě více poškodit. "Každý den může být pro Ameriku hororový," poznamenala.

Podle agentury AP Pelosiová bude usilovat také o odvolání šéfa pořádkových sil Kapitolu Stevena Sunda. Rezignaci podle ní již podal další vysoce postavený kongresové policie Paul Irving.

Při středečních událostech přišli o život čtyři lidé, včetně ženy, kterou smrtelně postřelila policie.

Jeden z článků 25. ústavního dodatku řeší situaci, v níž prezident není schopen vykonávat svou práci, ale sám neodstoupí. Navrhovatelé měli na mysli situaci, kdy je prezidentova schopnost oslabena fyzickou či mentální nemocí. V širší interpretaci se ale uvádí, že se dá tato pasáž použít i v situaci, kdy se prezident chová nebezpečným způsobem.

Aby mohl být 25. dodatek aktivován, musel by viceprezident Mike Pence a většina Trumpova kabinetu prohlásit, že prezident není schopen dostát svým povinnostem, a odvolat ho. Pence by se pak ujal prezidentského úřadu. Trump může pak prohlásit, že je schopen úřad vykonávat dál, a pokud se tomu většina kabinetu a Pence nepostaví, pak v úřadě bude pokračovat. Pokud s tím ale souhlasit nebudou, musí o věci rozhodnout Kongres a do té doby bude v prezidentském úřadu Pence. K odvolání prezidenta by se musely vyslovit dvě třetiny v obou kongresových komorách.

Mezi republikány se také mluví o možnosti Trumpova odvolání

Mezi americkými republikány přibývá těch, kteří prosazují odvolání prezidenta Donalda Trumpa z úřadu, i když mu do konce mandátu zbývá 13 dní. Reagují na středeční násilí v Kapitolu, kam v době, kdy se Kongres sešel k potvrzení výsledku prezidentské volby, vtrhli Trumpovi stoupenci podněcovaní jeho nepodloženými výroky o volebních podvodech. Čtyři z republikánů se vyslovili pro aktivaci 25. ústavního dodatku, několik dalších navrhuje odvolání prostřednictvím trestního stíhání.

Jak uvádí agentura Reuters, šokující středeční události vyvolaly otázky, zda by neměl být Trump označen za nezpůsobilého setrvat v úřadu, nebo být obviněn z trestného činu. Prezident může být úřadu zbaven buď aktivací 25. dodatku, nebo odvoláním z funkce takzvaným impeachmentem. V obou případech by jeho úřad převzal viceprezident Mike Pence.

Pro odvolání Trumpa se nejdříve vyslovilo několik demokratů, teď se k nim podle stanice CNN připojuje i část republikánů.