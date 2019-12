"Svědky nevylučujeme," citovala McConnella agentura Reuters. "Řekli jsme, ať k tomuto případu přistupujeme stejně jako u prezidenta Clintona," dodal. Podle něj republikáni žádají spravedlivé zacházení.

Někdejšího demokratického prezidenta Billa Clintona obžalovala sněmovna v roce 1998 křivé přísahy a maření spravedlnosti v sexuální aféře s bývalou stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou, Senát ho ale osvobodil.

Sněmovna vedená demokraty minulý týden ve středu Trumpa obžalovala ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu. Obžalobu ale kongresmani do Senátu, který proces povede, ještě nepředali. Demokratická šéfka sněmovny Nancy Pelosiová uvedla, že žalobu postoupí druhé kongresové komoře až poté, co Senát přislíbí takové podmínky procesu, které by Demokratická strana akceptovala.

V Senátu mají většinu republikáni, proto se očekává, že senátoři prezidenta osvobodí. Pro uznání viny Trumpa, a tím i jeho sesazení, by musely hlasovat dvě třetiny senátorů.