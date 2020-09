Trump do Nejvyššího soudu nominoval Coneyovou Barrettovou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump si za kandidátku na novou soudkyni Nejvyššího soudu USA vybral Amy Coneyovou Barrettovou. Oznámil to dnes v Růžové zahradě Bílého domu za přítomnosti Barrettové. Jeho volba není překvapivá; mnoho amerických médií už předem s odvoláním na své zdroje informovalo, že právě tato konzervativní soudkyně federálního odvolacího soudu v Chicagu by měla nahradit liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela minulý týden ve věku 87 let.