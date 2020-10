Trump před debatou označil Bidena za zločince

Nové výpady přicházejí v okamžiku, kdy do finále prezidentské volby zbývají dva týdny a kdy už podle dostupných údajů desítky milionů Američanů odevzdaly své hlasy. Průzkumy preferencí stále favorizují Bidena, byť jeho náskok na úrovni celých USA v posledních dnech neroste, zatímco v některých klíčových státech se mírně ztenčil. Trump nicméně potřebuje značný posun podobný tomu z roku 2016, kdy v posledních dnech kampaně ztráty v průzkumech silně stahoval.

Trumpův volební štáb dosud 77letého kandidáta demokratů vykresloval jako loutku radikální levice, přítele násilných demonstrantů nebo senilního starce, 74letý prezident ale nyní ještě přitvrzuje. Bidenovu rodinu začal popisovat jako "zločineckou organizaci", přičemž v dnešním rozhovoru pro televizi Fox News vyjadřoval názor, že americké ministerstvo spravedlnosti by v tomto směru mělo zahájit vyšetřování.

Pro svá obvinění o "zásadním korupčním skandálu" však hlava státu nepředložila prakticky žádné důkazy. V posledních dnech opakovaně odkazuje na články bulvárního listu New York Post, který tvrdí, že se dostal ke kompromitující komunikaci mezi Bidenovým synem Hunterem a jeho podnikatelskými partnery. Nad autenticitou publikovaných e-mailů se však vznáší pochybnosti, stejně jako nad závěry, které z nich New York Post vyvozuje.

"Je to zločinec, je to zločinec. Nachytali ho, přečtěte si jeho laptop," odpověděl Trump v pondělí na otázku reportéra agentury Reuters, proč označuje svého rivala za kriminálníka. "A víte, kdo ještě je zločinec? Vy, protože o tom neinformujete," vzkázal prezident novináři.

S vyhrocením útoků se na jeho mítinky s voliči vrátil pokřik "Zavřete ji!", který Trumpovi stoupenci před čtyřmi lety adresovali jeho tehdejší soupeřce Hillary Clintonové. O víkendu začali slova skandovat účastníci shromáždění ve státě Michigan, přičemž mířila na místní demokratickou guvernérku Gretchen Whitmerovou. Ta čelí kritice republikánů kvůli restrikcím zaváděným v souvislosti s koronavirem a Trump na ni útočí i poté, co americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zatkl několik mužů za plánování jejího únosu.

V Nevadě zase v neděli dav skandoval "Zavřete ho!", přičemž tentokrát byl terčem Biden. "Joe Biden je a vždycky byl zkorumpovaný politik," reagoval Trump.

Jeho kritika nemíří jen na demokratického oponenta, ale také na Kristen Welkerovou, která bude ve čtvrtek večer moderovat druhý a poslední televizní duel prezidentských kandidátů. Trump ji v pondělí označil za "radikální demokratku". Podle AFP se tak po chaotické první debatě z konce září rýsuje další vyhrocený střet.

Předního epidemiologa a člena krizového štábu Bílého domu zase prezident v pondělí označil za pohromu. Dnes dodal, že Fauci je "milý chlapík", ale že občas není týmovým hráčem. Expert na infekční onemocnění v minulosti zpochybňoval Trumpova hodnocení epidemické situace v USA a nejnovějším prezidentovým výrokům předcházela Fauciho slova o tom, že Trumpův pozitivní test na koronavirus jej nepřekvapil. Ve své reakci na kritiku Fauci použil i filmový citát: "Je to jako v Kmotrovi, nic osobního, jenom byznys... Chci jen dělat svoji práci a starat se o lidi v této zemi."

Deník The New York Times soudí, že šéf Bílého domu si svým vystupováním z posledních dní příliš nepomáhá. "Jakmile prezidenta Trumpa propustili z nemocnice po léčbě koronaviru, začal spolu se svými spojenci odpočítávat dny zbývající do návratu do čela kampaně. Domnívali se, že oživením svých milovaných mítinků bude moci jednak dokázat voličům, že je dost zdravý na to, aby jej znovu zvolili, jednak obrátit pozornost ke slabinám Josepha Bidena. To se nestalo," napsal NYT.