Výbor vyšetřující vpád Trumpových příznivců do Kapitolu nevylučuje další slyšení

"Možná ještě jedno, dvě slyšení později přijdou," řekl v noci na dnešek v rozhovoru s televizí CNN kongresman Demokratické strany Jamie Raskin, který je mezi deseti členy panelu. Web Insider zase citoval nejmenované poradce kongresmanů, podle nichž dodatečná slyšení po končící letní sérii nejsou mimo hru.

Výbor původně plánoval svá zjištění prezentovat během jediného měsíce a své působení uzavřít finální zprávou před listopadovými volbami, nyní se ale zdá, že by vyšetřování mohlo pokračovat i na konci roku. Podle Politico členové komise a poradci označují jako jediný definitivní termín 3. leden 2023, kdy se po volbách sejde nový Kongres. Souvisí to s očekáváním, že kontrolu nad sněmovnou převezmou Trumpovi republikáni a že výbor bude rozpuštěn.

"Je úžasné sledovat tu vlnu lidí, kteří předstupují," řekl jeden ze dvou republikánů ve výboru Adam Kinzinger o vývoji vyšetřování. V posledních týdnech se jemu a jeho kolegům podařilo například získat svědectví právníka Bílého domu z Trumpovy éry Pata Cipolloneho. "Teď není ten moment, kdy by se to mělo utlumit," dodal Kinzinger.

Sněmovní komise byla vytvořena kvůli událostem loňského 6. ledna, kdy do sídla Kongresu vtrhl dav Trumpových příznivců nespokojených s vyústěním prezidentské volby. Podle kongresmanů se jednalo o vyvrcholení několikaúrovňové kampaně poraženého prezidenta s cílem udržet se u moci. Prezentované důkazy svědčí o tom, že Trump šířil svůj příběh o zmanipulovaných volbách, přestože mu to spolupracovníci opakovaně rozmlouvali, vyvíjel nátlak na státní i federální činitele a když tyto snahy selhaly, poslal své příznivce ke Kapitolu, ačkoli byl informován, že někteří z nich jsou ozbrojení. A po týdnech svědectví se objevují signály, že práce výboru nahlodává podporu Trumpa, který neustále živí spekulace o své další kandidatuře do čela USA.

Dnešní osmé živě vysílané slyšení, které začíná ve 20:00 východoamerického času (v pátek 02:00 SELČ), má přiblížit Trumpovo chování ve zhruba tříhodinovém úseku mezi vypuknutím nepokojů na Kapitolu a okamžikem, kdy prezident nakonec vyzval výtržníky, aby místo opustili. Jistá odhalení v tomto směru přinesla nedávná výpověď bývalé pracovnice Bílého domu Cassidy Hutchinsonové, která hovořila třeba o momentu, kdy skupina protestujících skandovala "pověsit (viceprezidenta) Mikea Pence". Následně prý zaslechla, jak personální šéf Bílého domu Mark Meadows po telefonátu s Trumpem říká Cipollonemu, že prezident tento pokřik schvaloval.

Nyní má prezidentovo rozpoložení osvětlit dvojice svědků: Matt Pottinger, který na konci Trumpova mandátu působil jako náměstek bezpečnostního poradce Bílého domu, a Sarah Matthewsová, která byla zástupkyní mluvčí prezidentské kanceláře. Oba na své funkce rezignovali den po násilnostech v areálu Kongresu.

Ve vyšetřovací činnosti sněmovního výboru se v posledních dnech objevila nová linka týkající se ochranky prezidentů USA. Americká média minulý týden zjistila, že tato takzvaná tajná služba podle šéfa inspekce na ministerstvu vnitřní bezpečnosti Josepha Cuffariho smazala textové zprávy z mobilů svých pracovníků z loňského 5. a 6. ledna. Mluvčí bezpečnostní složky Anthony Guglielmi pak uvedl, že chybějící telefonní záznamy zřejmě nebude možné získat. Tyto i další materiály si skrze obsílku vyžádala kongresová komise.

"Máme obavy ohledně migrace systému, která, jak nám bylo řečeno, skončila vymazáním dat z telefonů tajné služby... Postup pro zachování obsahu před touto čistkou se zdá být v rozporu s federálními požadavky na udržování záznamů," uvádí na svém twitterovém účtu sněmovní výbor. V reakci na obsílku údajně tajná služba začala předávat dokumenty, kongresmani ale požadují "dodatečné záznamy".

Otázka chybějících zpráv je součástí širšího vyšetřování vedeného inspektorem Cuffarim ohledně počínání prezidentské ochranky v den násilností v Kapitolu, píše list The New York Times. Cuffari se údajně zabývá také rozhodnutím nevypracovat bezprostředně po incidentu interní zhodnocení výkonu. Tajná služba nebyla zodpovědná za bezpečnost v sídle Kongresu, 6. ledna 2021 ovšem mimo jiné chránila viceprezidenta Pence, kterého musela po vypuknutí nepokojů eskortovat ze zasedacího sálu sněmovny do bezpečí.