Antisemitské akce v Rusku: Dav muslimů na Kavkaze ohrožoval letadlo, které přiletělo z Izraele

Zdá se, že motivací této skupiny byla reakce na izraelskou vojenskou akci proti teroristům z Hamásu v Gaze, což vyvolalo touhu po odvetě. Následně bylo zahájeno trestní stíhání účastníků tohoto incidentu, o čemž informuje ruský nezávislý zpravodajský web Meduza.

Situace eskalovala poté, co se na sociálních sítích, konkrétně na platformě Telegram, objevily výzvy k účasti na protestu před letištěm a kontrole automobilů poblíž tohoto zařízení. Tento protest byl motivován zprávami o tzv. "uprchlících z Izraele", kteří údajně přijíždějí do Dagestánu. Tyto zprávy byly šířeny různými kanály, včetně telegramového kanálu Dagestánské ráno, který provozuje bývalý poslanec Státní dumy Ilja Ponomarjov.

Demonstranti zastavovali vozidla, která opouštěla areál letiště, a prováděli kontrolu cestujících. Dokonce zastavili i vozidlo pořádkové policie. Jedna z cestujících osob v letadle sdělila telegramovému kanálu Zde Dagestán, že když vyšla ven z letadla, kde ji náhle napadlo asi padesát lidí, kteří se ptali, zda je Židovka. Rychle ukázala svůj ruský pas a byla propuštěna. Údajně jí muži, kteří ji obklopili, řekli, že "dnes se nedotýkáme Židů".

O několik hodin později demonstranti pronikli do budovy letiště, kde provedli invazi do všech místností a provolávali antisemitské slogany. Zaměstnanci letiště se snažili schovat v kancelářích, aby unikli násilí. Později se někteří jednotlivci dostali na ranvej a pokusili se dostat do letadla, které právě přiletělo z Tel Avivu.

Z důvodu průniku neznámých osob na letištní plochu bylo letiště uzavřeno "až do obnovení normální situace." Tuto informaci oznámila Rosaviacia, která má na starosti řízení leteckého provozu v Rusku.

Policie davu nijak nebránila. Pouze ho megafonem vyzvala, aby se zdržel pogromů a blokování silnic, a také řekla, že davu rozumí a je připravena „vstát a skandovat“ společně s ním, píše Meduza. Teprve když protestující pronikli ke vzletové ploše a přemohli letištní stráž, dorazily na místo speciální jednotky, které začaly dav pacifikovat, jak je vidět na záběrech jedné z cestujících z letadla zveřejněných na X.