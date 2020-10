Čína považuje přijetí šéfa tibetského exilu v USA za vměšování

Lozang Sanggjä, který stojí v čele tibetské exilové vlády, se sešel s americkým koordinátorem pro Tibet minulý týden, informovala agentura Reuters. Jak Sanggjä řekl, šlo o první přijetí šéfa této vlády na americkém ministerstvu zahraničí.

"Čína přijme všechna nezbytná opatření na ochranu svých zájmů," sdělil k tomu dnes na tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Čao Li-ťien. O Sanggjäovi prohlásil, že je to protičínský separatista a USA by s ním neměly být v žádném oficiálním kontaktu. "USA by měly okamžitě přestat využívat otázku Tibetu k zasahování do vnitřních záležitostí Číny," prohlásil Čao.

Čína Tibet anektovala v 50. letech a sama tento akt nazývá poklidnou liberalizací, píše agentura Reuters. Počínání Číny v Tibetu pravidelně kritizují skupiny ochránců lidských práv a tibetský exil.