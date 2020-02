Svět čelí "rouškové krizí", masky proti koronaviru začne vyrábět i Foxconn

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V důsledku epidemie nového typu koronaviru je ve světě vážný nedostatek ochranných obleků, roušek, rukavic a dalšího ochranného vybavení. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Firma Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, ve čtvrtek oznámila, že změní část své produkce a začne vyrábět právě ochranné masky. Do konce měsíce chce být schopna dodávat dva miliony masek denně.