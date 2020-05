V Sydney najelo auto do muslimského obchodu, 12 zraněných

Podle deníku The Guardian byly zraněny převážně ženy ve věku mezi 18 a 30 lety. Policie státu Nový Jižní Wales sdělila, že zatím nemá důvod spojovat případ s terorismem.

#BREAKING: Distressing footage of a car slamming into #HijabHouse days before Eid in Greenacre NSW. Numerous girls injured. pic.twitter.com/r8KjUfgCTG