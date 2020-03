V Sydney zhasla opera, globální Hodina Země začala

Akce se konala poprvé v Sydney v roce 2007. I letos se mezi prvními do tmy ponořila ikonická budova opery v australském velkoměstě. Pohasla i vyhlídková věž Sky Tower v Aucklandu, s 328 metry označovaná za nejvyšší stavbu na jižní polokouli.

Hodinu Země organizuje Světový fond na ochranu přírody (WWF). Do akce se postupně zapojují lidé z více než 180 zemí světa, zhasíná přes 3000 významných památek a připojují se miliony lidí. Hodina Země se odehrává postupně podle časových pásem.

Dermot O'Gorman, který vede australskou pobočku WWF, podle agentury DPA řekl, že za nynější koronavirové krize bylo důležitější než kdy jindy zůstat ve spojení jako komunita a hledat způsoby, jak přispět ke zlepšení na Zemi. Všechny veřejné akce v rámci kampaně byly z bezpečnostních důvodů zrušeny, aby se zabránilo šíření viru.

V Německu by se mělo zúčastnit nejméně 360 měst. Do tmy by se měla ponořit mimo jiné katedrála v Kolíně nad Rýnem či Braniborská brána v Berlíně. Loni při stejné příležitosti zhasla Eiffelova věž v Paříži, mrakodrapy v Hongkongu či londýnský Buckinghamský palác. Až po půlnoci SEČ se vzhledem k časovému posunu k akci připojí například i některé stavby ve Spojených státech a Latinské Americe.

Česko se zapojí pojedenácté. Organizátoři očekávají, že se do tmy ponoří na 150 obcí, desítky firem a tisícovky bytů. Praha bude postupně vypínat nasvícení svých pamětihodností podle doby jejich vzniku, od 12. po 21. století, přičemž každé z nich bude reprezentovat jedna stavba.