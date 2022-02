Zásobování v Austrálii ochromily záplavy páteřní dálnice

Stuartova dálnice, která spojuje severoaustralský přístav Darwin s městem Port Augusta v Jižní Austrálii, je dlouhá asi 2700 kilometrů. Zablokovaná je kvůli záplavám, které postihly zejména region kolem města Glendambo. Znamená to, že některé oblasti hlavně na severu země jsou kvůli neexistujícím alternativním trasám téměř odříznuté od světa. Silniční objížďky jsou dlouhé až 3000 kilometrů a vedou přes státy Nový Jižní Wales a Queensland, uvedla stanice Sky News Australia.

Do města Coober Pedy se lze aktuálně dostat pouze vrtulníkem, leteckou dopravu musejí využívat například lidé, kteří potřebují zdravotní péči. Vrtulníky do města dovážejí i potraviny.

"Dostat vodu z dálnice, posoudit možné poškození a vrátit ji co nejdříve do provozu. To je teď naše největší priorita," řekl ve čtvrtek premiér Jižní Austrálie Steven Marshall.