Běloruská policie pátrá po podezřelém ze sabotáže na ruském letadle A-50

Po devětadvacetiletém Nikolaji Švecovi, narozeném na Krymu policie pátrá kvůli podezření "ze spáchání zvláště závažného zločinu" v Mačuliščy, uvedl opoziční server Zerkalo. Ten také zveřejnil snímky, které policie rozdávala autodopravcům a zdravotníkům "s prosbou o bdělost". Až dosud běloruské úřady oficiálně nepotvrdily zprávy o útoku na ruský letoun.

Když redaktorka serveru v roli "bdělé občanky" zavolala na policejní velitelství v Homelu, potvrdili ji, že po dotyčném se opravdu pátrá. Policista se hned vyptával, zda podezřelého někde viděla. Odpověděla, že neviděla, ale bojí se vyjít na ulici, když tam může být takový zločinec.

"Nebojte se, na ulici můžete vyjít, můžete žít normální život. Ale jestli uvidíte někoho podobného, zavolejte," doporučil strážce zákona.

Aljaksandr Azarau, šéf opoziční organizace ByPol, která sdružuje bývalé představitele běloruských silových struktur, útok na ruský letoun již dříve připsal běloruským partyzánům. Ale popřel, že by k nim Švec patřil. "Tuto osobu neznáme. Nevím, kdo to je," řekl Zerkalu. Odhadl, že běloruští policisté dostali za úkol vytipovat podezřelé, "ale bůhví, jak na něj přišli".

"Možná náhodou šel (Švec) po ulici a hned je z něj podezřelý," prohlásil.

Letoun A-50 byl v Bělorusku jediný. Pokaždé když toto letadlo vzlétlo, tak na Ukrajině vyhlašovali letecký poplach, protože stroj koordinuje raketové údery bombardérů. "Koriguje činnost veškerého letectva nepřítele. Je to velice důležité a drahé letadlo," vyjádřil se dříve šéf ByPolu. Agentura Reuters uvedla, že letadlo dokáže sledovat současně až 60 cílů.

Letadlo bylo podle běloruské opozice zasaženo v neděli ráno na vojenském letišti Mačuliščy u Minsku. Azarau uvedl, že poškození je natolik vážné, že stroj není provozuschopný. Akci na letišti podle něj provedli běloruští partyzáni z hnutí Peremoha (Vítězství) za použití dvou dronů. Útok týž den na twitteru přivítala běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská.

Také server BBC News ve svém ruskojazyčném vydání napsal, že letadlo A-50 je vojenským cílem velkého významu a označil ho za "uši, oči a nervový systém" leteckého uskupení. Soudě podle informací na sociálních sítích byly na letecké základně mimo jiné i stíhačky MiG-31 a nákladní letadla Il-76, které by však představovaly cíle menšího významu. Pokud by se zásah letadla A-50 potvrdil, znamenalo by to, že útok byl dobře naplánovaný. Rusko má k dispozici dohromady devět sovětských letadel A-50 a čtyři stroje v modernizované verzi A-50U, dodal server. Jiné zdroje uvádějí šest modernizovaných A-50U a tři původní A-50 ve službách ruského letectva, tři stroje v exportní verzi zakoupila Indie.

Zásah ruského letadla A-50 na běloruském letišti potvrdilo ukrajinské letectvo, napsal s odkazem na vyjádření mluvčího letectva Jurije Ihnata ve státní televizi ukrajinský server Fokus. Kreml podle Reuters odmítl vyjádření šéfa ByPolu komentovat. Minsk se k poškození letadla na základně Mačuliščy podle polské stanice Belsat zatím nevyjádřil.