Bílý dům komentoval útok dronem na Kreml

Jean-Pierre na tiskové konferenci k novinářům řekl, že Washington si je vědom tvrzení Moskvy, že Ukrajina zaútočila na Kreml drony.

"Jsme si vědomi těchto zpráv, ale v tuto chvíli nejsme schopni potvrdit jejich pravost. Nechci tedy spekulovat o tom, co se stalo," řekla.

Bidenova administrativa neměla žádné předpovědi o blížícím se útoku dronem na Kreml, uvedli čtyři američtí představitelé a jeden z nejvyšších úředníků dle serveru Politico doporučuje opatrnost, pokud jde o tvrzení Moskvy.

Vysocí představitelé Bidenovy administrativy stále pracují na potvrzení, zda podezřelý útok nařídil Kyjev, vedený extremistickou proukrajinskou skupinou, nebo ruskou operaci pod falešnou vlajkou, uvedli dva američtí představitelé.

Pokud to byla Ukrajina, „neměli jsme žádné předběžné znalosti,“ řekl jeden z úředníků, který stejně jako ostatní chtěli zůstat v anonymitě, pokud měli hovořit o této citlivé události. "Zprávu prověřujeme, ale nejsme schopni ji potvrdit ani ověřit její pravost," řekl další.

Mychajlo Podoljak, hlavní poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, řekl: „Ukrajina nemá nic společného s útoky dronů na Kreml. Takový úder by jen motivoval Moskvu, aby vyslala na Ukrajinu další rakety, které by terorizovaly civilní obyvatelstvo, navrhl. „Proč bychom to dělali? Kde je v tom logika?"

Mluvčí Bílého domu v závěru zdůraznila, že od začátku války USA nenabádaly Ukrajinu k útokům mimo své hranice. Zároveň zdůraznila, že Rusko „má historii“ vedení operací pod cizí vlajkou.