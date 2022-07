Biden odletěl z Izraele do Saúdské Arábie, z Pásma Gazy vylétly rakety

— Autor: ČTK

Izraelské letectvo dnes udeřilo v palestinském Pásmu Gazy poté, co odtamtud směřovaly raketové útoky proti izraelskému území. Stalo se to jen několik hodin poté, co americký prezident Joe Biden odletěl z Izraele do Saúdské Arábie.