"Všemohoucí Bůh nám slíbil, že dostaneme odplatu... Rozhodně podnikneme jisté kroky," uvedl Káaní. "Slibujeme, že budeme pokračovat v cestě mučedníka Solejmáního se stejným odhodláním... a jediným odškodným pro nás bude to, že Ameriku vystrnadíme z regionu," řekl nový velitel Kuds.

Spojené státy v pátek Solejmáního usmrtily pomocí rakety z dálkově ovládaného dronu u letiště v Bagdádu. Tělo zesnulého generála pak na cestě po iráckých a íránských městech doprovázely statisíce truchlících. Vrcholem smutečních obřadů mají být dnešní obřady v Teheránu.

Po modlitbě za zesnulého na místní univerzitě bude tělo za přihlížení davů převezeno na Asadího náměstí na západě hlavního města. Podle místních médií by se mohly přijít s generálem rozloučit miliony lidí.

