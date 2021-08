Izrael dá třetí dávku vakcíny všem naočkovaným

"Ode dneška je třetí dávka vakcíny dostupná všem," uvedl zástupce ministerstva zdravotnictví. Dodal, že na přeočkování budou mít lidé nárok po pěti měsících od podání druhé dávky. Naočkovaní třetí dávkou budou mít i řadu výhod, například povinná karanténa při návratu ze zahraničí se jim sníží z jednoho týdne na 24 hodin. Izrael používá k očkování látku od společností Pfizer/BioNTech, která je schválena k použití pro lidi ve věku 12 let a více.

Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví dostaly v zemi posilující dávku asi dva miliony lidí. Mezi osobami nad 70 let je pokryto přeočkováním zhruba 80 procent lidí.

Na začátku týdne ministerstvo zdravotnictví informovalo, že začal klesat počet nakažených ve vážném stavu, kterých je v Izraeli zhruba 700. Podle vědců z Hebrejské univerzity je to zásluha přeočkování a také obnovení některých pandemických opatření.

Od konce července do konce srpna se ale zvýšil počet nových případů a nových úmrtí denně. Na konci července bylo za předchozích sedm dní v průměru 2000 případů denně, v sobotu stejný ukazatel činil přes 8000 nových případů. Na konci minulého měsíce činil sedmidenní průměr dvě úmrtí denně, v sobotu to bylo 25 úmrtí denně, uvedl server Our World in Data.

Izrael patřil mezi první země, které se rozhodly podávat třetí dávku. Další státy přeočkování zvažují či plánují. Mezi nimi je i Česká republika. K třetí dávce je velice kritická Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které by se státy měly zaměřit na zrychlené očkování v zemích, kde vakcínu dostala jen malá část obyvatel. WHO také tvrdí, že se zatím neprokázala účinnost přeočkování.