Nový koronavirus ovlivnil i sčítání hlasů voleb v Izraeli

Informoval o tom dnes deník The Times of Israel. V Izraeli se dosud potvrdilo 12 případů nákazy novým koronavirem, který se od prosince šíří do světa z Číny. Izrael přijal řadu ochranných opatření, kvůli nimž se mimo jiné na 5600 lidí ocitlo v domácí karanténě. Pro ně zřídila ústřední volební komise 16 speciálních volebních stanů.

Lidé z domácí karantény museli dodržet řadu pravidel, mimo jiné museli přijít s ochrannými maskami na obličeji a nesměl je doprovázet nikdo, kdo v karanténě není. Na cestě do volebních místností se nesměli nikde zastavit.

Při příchodu do volebního stanu, kde byli jako volební komisaři speciálně vyškolení zdravotníci, si ale masku museli na chvilku sundat, aby mohla být ověřena jejich totožnost. Poté museli použít antibakteriální gel a dostali novou masku a rukavice, s nimiž šli vhodit volební lístek do urny. Přesto volební úředníci odmítli jejich hlasy sečíst, uvedl dnes izraelský deník.

Izrael přijal stejně jako další země řadu opatření proti šíření koronaviru, mimo jiné zakázal vstup cizincům, kteří byli v předchozích 14 dnech v Číně, Thajsku, Singapuru, Jižní Koreji, Japonsku či Itálii.

Všichni Izraelci, kteří byli v předchozích dvou týdnech v těchto postižených oblastech, také musí do domácí karantény.

Po sečtení zhruba 40 procent hlasů se zdá, že pondělní volby, které byly již třetími parlamentními volbami v Izraeli za necelý rok, vyhrála strana Likud premiéra Benjamin Netanjahua. Její šance na sestavení vlády ale nejsou příliš nadějné, podle izraelských médií jí možná bude chybět několik hlasů k parlamentní většině.