Řezničina v Sýrii pokračuje. Putin s Asadem před soud, zní rázný apel

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Válka v Sýrii, která příští měsíc vstoupí do svého desátého roku, je ostudou světa, deklaruje editorial serveru The Observer. Prestižní britský týdeník tvrdí, že mocné západní země, především Spojené státy, Velká Británie a jejich evropští spojenci, mohou - a měly by - učinit víc, aby konflikt zastavily.