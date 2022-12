Domácnostem na Slovensku se v příštím roce ceny elektřiny nezmění, plyn a teplo ale zdraží

Bez zásahu vlády by rodiny podle Hegera zaplatily na energiích o šest miliard eur (146 miliard Kč) více a na základě opatření vlády každá domácnost v příštím roce ušetří 3000 eur (zhruba 73.000 Kč).

Z vyjádření ministra financí Igora Matoviče vyplynulo, že opatření zahrnují kompenzace dodavatelům energií a také využití dřívější dohody o dodávkách levného proudu od největšího výrobce elektřiny v zemi, společnosti Slovenské elektrárne.

"Slovenské domácnosti budou vítězem energetické krize. Slovensko bude evropský unikát," řekl Matovič.

Regulované ceny energií pro domácnosti se na Slovensku mění zpravidla jednou ročně, a to na začátku ledna. Výrazné zdražení energií na burzách v uplynulých měsících tak slovenské domácnosti přímo nezasáhlo.

Heger také řekl, že pokud by se do ceníků pro domácnosti promítly tržní ceny, tak by elektřina rodinám příští rok zdražila o 380 procent. Plyn by byl dražší o 225 procent a dodávky tepla by byly vyšší o 80 procent.

V říjnu představitelé slovenské vlády ohlásili, že stát bude podnikům proplácet část jejich nákladů na nákup zemního plynu a elektřiny, pokud ceny těchto energií přesáhnou stanovenou úroveň. Matovič tehdy odhadl, že při nezměněných cenách energií opatření přijde na půl miliardy eur (přes 12 miliard Kč). Vysoké účty za energie nově zasáhly především ty firmy, které dříve nenakoupily elektřinu či plyn za nižší ceny.