Atlantik vyplavuje několik týdnů ve Francii balíčky s čistým kokainem

Podle vyšetřovatelů přináší příliv balíčky již několik týdnů na různá místa francouzského pobřeží Atlantického oceánu - od hranice se Španělskem na jihu až po ústí řeky Loiry na severu.

Nález prvního balíčku s kokainem úřady podle prokurátora Philippa Astruka zaznamenaly v polovině října, od minulého pondělí se jich ale objevuje stále více. Droga je podle prokurátora "obzvlášť nebezpečná", neboť je velmi čistá - z 83 procent. Případný konzument by se tak mohl snadno předávkovat.

Úřady obyvatele i návštěvníky pláží na západě Francie vyzvaly, aby se v případě nálezu podezřelých balíčků nedotýkali a okamžitě přivolali policii. "Obaly i jejich obsah může být zdraví nebezpečný," uvedly. Kromě možného ohrožení zdraví by se nálezci, kteří k sobě balíčky vezmou, dopustili trestného činu přechovávání drog, za nějž hrozí až desetiletý trest vězení.

V departamentu Gironde, jehož hlavním městem je Bordeaux, dokonce několik měst zakázalo vstup na pláže. Agentura AFP informovala, že například na uzavřené pláži u obce Le Porge, která leží asi 40 kilometrů západně od Bordeaux, dnes po dalších balíčcích s drogou pátraly navzdory dešti desítky policistů a dobrovolníků. Lidem, kteří nerespektovali zákaz vstupu na pláž, prohledávali policisté tašky a batohy.

Jak se drogy do oceánu dostaly, není jasné. Vyšetřovatelé předpokládají, že mohlo jít o důsledek nehody na lodi, balíčky ale mohl do vody někdo hodit i záměrně. Podle Astruka se prokuratura zatím přiklání k verzi, že se kontraband do moře dostal kvůli silné bouři.