Další země zavádí či zvažují povinné očkování proti covidu, nakažených přibývá

O povinném očkování pro zdravotníky bude v pátek hlasovat i Německo a Kanada chce od příštího roku povinně očkovat některé další profese. Podle představitele Světové zdravotnické organizace (WHO) by ale povinné očkování mělo být až poslední možností. Zpřísnění opatření proti šíření koronaviru ohlásilo i Švédsko a Norsko a nový rakouský kancléř Karl Nehammer oznámil, že vláda ponechá uzávěru pro neočkované Rakušany i poté, co v zemi příští týden skončí plošný lockdown.

V Polsku bude od 1. března povinné očkování proti covidu-19 pro lékaře, učitele a příslušníky uniformovaných složek. Nově budou muset také zaměstnanci restaurací a dalších zařízení kontrolovat covidové certifikáty a od 20. prosince do 9. ledna se žáci základních a středních škol budou učit distančně.

Proti povinnému očkování, které se chystá zavést belgická vláda, dnes v Bruselu protestovaly tisíce zdravotníků. Přestože Belgie patří v EU k zemím s nadprůměrným počtem očkovaných, vláda kvůli rychlému šíření nákazy nedávno zpřísnila restrikce.

Podle šéfa evropské sekce WHO Hanse Klugeho by se vlády k povinnému očkování proti covidu-19 měly uchýlit tehdy, kdy selžou všechny ostatní způsoby, jak lidi motivovat k vakcinaci. Dodal, že zatím odborníci nemají dost dat, aby mohli říci, zda je nová varianta omikron nakažlivější a nebezpečnější než dosud dominantní delta. Britský premiér Boris Johnson dnes nicméně řekl, že omikron je podle prvních náznaků zřejmě nakažlivější než delta. Americký epidemiolog Anthony Fauci, který je poradcem americké vlády, uvedl, že varianta omikron "téměř jistě" nevyvolává těžší průběh covidu-19 než varianta delta.

Vláda Spojených států oznámila investici 400 milionů dolarů (přes devět miliard Kč) do nového programu, jehož cílem je urychlit očkování proti covidu-19 ve světě.

Nový rakouský kancléř Karl Nehammer oznámil, že Rakušané neočkovaní proti covidu-19 zůstanou v lockdownu i poté, co příští týden skončí v zemi plošná uzávěra. Po víkendu se podle něj otevře maloobchod, gastronomie, hotelnictví a další odvětví. Část spolkových zemí začne restrikce uvolňovat až od 20. prosince. V Rakousku se v poslední době významně snížil počet nakažených a situace v nemocnicích stabilní, ač stále napjatá.

Slovensko registrovalo nejvíc úmrtí na covid-19 za den od letošního března. Vláda před dvěma týdny vyhlásila nouzový stav a omezila volný pohyb obyvatel. Dnes oznámila, že prodlouží zákaz vycházení s výjimkami, část škol přejde na distanční výuku. Uzavřené prodejny budou moci od pátku obsluhovat zákazníky očkované proti covidu-19 nebo ty, jež nemoc prodělali.

Německo za uplynulý den zaznamenalo 36.059 případů nákazy, což je méně než před týdnem, kdy jich bylo 45.753. Bavorsko po kritice svazu německých lanovek zmírnilo epidemická opatření na svazích a očkovaným a vyléčeným z covidu-19 povolilo lyžování bez testu na koronavirus. Německo je ale také krok od zavedení povinného očkování pro zdravotníky, pečovatele a záchranáře; v pátek budou o úpravě epidemického zákona hlasovat poslanci Spolkového sněmu. O všeobecné očkovací povinnosti by poslanci mohli hlasovat v lednu.

Také Kanada oznámila, že od příštího roku rozšíří povinné očkování proti covidu-19 na další profese, a to zaměstnance bank, telekomunikací a dalších federálních pracovišť. Nyní je tam očkování vyžadováno po federálních úřednících a zaměstnancích letecké, železniční a námořní dopravy.

Švédsko, které pandemie covidu-19 zasáhla méně než mnohé jiné země, teprve před týdnem zavedlo očkovací pasy pro veřejné akce ve vnitřních prostorách s účastí přes 100 lidí. Tamní vláda nyní zvažuje, že by jimi podmínila i vstup do restaurací nebo do tělocvičen. O zpřísnění opatření dnes rozhodlo i Norsko, kde bude maximální kapacita společenských akcí od čtvrtka 20 osob.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes oznámila, že transfuze krevní plazmy lidí, kteří se uzdravili z covidu-19, podle dosavadních důkazů nezabrání těžkému průběhu tohoto onemocnění nebo úmrtí pacientů. Odborné doporučení proti používání krevní plazmy uzdravených, v níž je obsaženo velké množství protilátek, zveřejnil British Medical Journal. Vychází ze 16 testů, do kterých se zapojilo více než 16.000 pacientů s různě závažnou koronavirovou infekcí, uvedla WHO.