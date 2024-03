Muž se nechal naočkovat proti covidu. Celkem 217krát

Zjistili, že jeho imunitní systém funguje normálně a že má dokonce zvýšenou úroveň některých imunitních buněk a protilátek proti SARS-CoV-2, srovnatelnou s lidmi, kteří obdrželi pouze tři očkovací dávky. Informaci předal ve středu portál swr.de s odvoláním na studii publikovanou v časopise Lancet Infectious Diseases.

Vědci oslovili muže poté, co se o něm dočetli v novinách, a požádali ho o svolení k provedení testů, které by prozkoumaly reakci jeho těla na opakované očkování proti COVID-19. Muž tvrdil, že se nechal očkovat tak často, někdy až třikrát denně, osmi různými druhy vakcín z "osobních důvodů". Avšak oficiálně bylo potvrzeno pouze 134 očkování, uvádí DPA.

Muž poskytl vzorky krve a slin. Výzkumníci také testovali několik vzorků jeho zmražené krve z posledních let.

O muže projevila zájem i prokuratura, protože většinu očkování údajně podstoupil pod falešným jménem a s falešnými očkovacími průkazy. Zpočátku bylo podezření, že obchodoval s falešnými očkovacími průkazy, avšak nebylo vzneseno žádné obvinění proti němu.

I když je výsledek studie zajímavý, odborníci zdůrazňují, že nelze vyvozovat široké závěry, protože se jedná o extrémní individuální případ. Portál swr.de uvádí, že tento případ má význam pro vědu, jelikož by žádná etická komise neumožnila plánování takové studie.

Odborníci z Erlangenu považují stávající přístup k vytvoření základní imunity proti COVID-19 za dostatečný, což zahrnuje tři dávky vakcíny pro dospělé do 59 let a posilovací dávky pro zranitelné skupiny obyvatelstva nad 60 let.