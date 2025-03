Trenérské změny v extralize. Po konci sezóny se loučí s trenéry v Liberci a Litvínově

Pokud jde o Jiřího Kudrnu, ten bude v rámci nového libereckého realizačního týmu spolupracovat s Davidem Kočím. Podle klubového vedení šlo o logický krok. "Jedná se o logickou volbu. Podobně jako klub vychovává a dává šanci mladým hráčům, kteří se v posledních letech prosadili do A týmu, podobnou cestu volí také u trenérů," odůvodnil sportovní ředitel libereckých Bílých tygrů Michal Birner.

Připomeňme, že Kudrna nejprve v Liberci hrál, coby nejbližší pomocník hlavního trenéra pak na severu Čech působil od roku 2019. Vedle Filipa Pešána v této funkci spolupracoval taktéž s Patrikem Augustou. "Stejně jako Filip Pešán začínal i Jirka jako trenér u nejmladších mládežnických kategorií a přes farmu v Benátkách se postupně vypracoval až na lavičku hlavního týmu. Jeho jmenování je pro nás zárukou pokračování nastavené koncepce práce tak, jak ji tu odváděli jeho úspěšní předchůdci," věří ve správnosti tohoto kroku Birner.

Ten potvrdil příchod Davida Kočího do role nového asistenta. Ten má s touto rolí zkušenosti už s Litvínova, kde dosud působil po boku Karla Mlejnka. "Příchod Davida Kočího resultuje z naší dlouhodobé snahy doplnit realizační tým o asistenta se zaměřením na obránce a obrannou hru. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že je David k dispozici, nabídli jsme mu roli asistenta u hlavního týmu," uvedl k tomu Birner s tím, že defenzivní práce Litvínova se vedení severočeského klubu zamlouvala. "Pod jeho taktovkou patřila v minulé sezoně k nejlepším v rámci extraligy. Věříme, že podobný styl hry vtiskne i našim obranným řadám," pokračoval Birner.

Co se týče Filipa Pešána, tak ten bude navždy s Bílým tygry spojován jako strůjce tamního největšího úspěchu. Už během jeho prvního angažmá tam získal v roce 2016 extraligový titul. Při svém druhém působení v Liberci už se mu však tolik výsledkově nedařilo. V této sezóně 2024/25 poté, co po základní části skončili liberečtí jedenáctí, dohráli v předkole play-off, kde nestačili na České Budějovice. "Loučení s Filipem pro nás není jednoduché. Je to trenér, který je podepsán pod historicky největšími úspěchy Bílých Tygrů. Pro velký mezinárodní hokej tu vychoval nemálo mladých talentů. Troufnu si říci, že mise, se kterou se do Liberce vracel – tedy omladit kádr a zapracovat hráče z juniorských kategorií – byla úspěšná," potvrdil Birner, že ukončení spolupráce s Filipem Pešánem provázely smíšené pocity.

Poslední ne úplně zdařené výsledky i výkony však v rozhodování převážily. "Chceme dát týmu nový impulz," zavelel na závěr Birner, jenž působí ve funkci libereckého sportovního ředitele teprve od ledna tohoto roku.

V případě severočeského klubu to pak nebyly jediné změny, ke kterým zde došlo. Zdejší vedení se taktéž rozloučilo hned se sedmicí hráčů: Bulíř, Lantoši, Flynn, Melancon, Budík, Petrovický, Král. Jak k tomu prozradil sportovní ředitel Birner, nejtěžší bylo rozloučit se zasloužilým Bílým tygrem Michalem Bulířem, držitelem extraligového titulu z roku 2016. „Odchod Michala Bulíře je o dost citlivější, protože ho můžeme nazývat legendou klubu. Je to odchovanec, který tu strávil takřka celou kariéru a byl součástí těch největších úspěchů,“ řekl k tomu Birner a dodal: „Považuji ho za velmi dobrého kamaráda, takže o to je to pro mě složitější. Jemu i jeho rodině, pro kterou to bude také složité, přejeme mnoho štěstí, a aby se jim líbilo v novém angažmá.“

Podle informací serveru sport.cz by měl třiatřicetiletý Bulíř nově hrát za České Budějovice, s nimiž už se měl domluvit na tříletém kontraktu. V Českých Budějovicích bude nově působit i Róbert Lantoši. Zatímco prvně jmenovaný v této sezóně za Liberec vstřelil 12 branek a na dalších pět přihrál, druhý jmenovaný vstřelil taktéž 12 branek, k nimž přidal ještě 32 asistencí.

Severočechy opouští i reprezentant Oscar Flynn. Navzdory jeho snu o zahraničí míří útočník prozatím do Třince. „Zahraničí bylo a je cílem, takže doufejme, že se ještě do nějakého data budu moci rozhodnout. Uvidíme, co bude dál,“ uvedl Flynn, jenž se stal v uplynulé sezóně nejlepším libereckým kanonýrem, když vstřelil celkem 24 branek, ke kterým přidal 17 asistencí.

Trojici T. J. Melancon, Vojtěch Budík a Rayen Petrovický pak skončila s Libercem smlouva. „Všem hráčům, kteří nás opouští, děkujeme za jejich služby. Někteří z nich zanechali v naší organizaci výraznou stopu a nikde není psáno, že se naše cesty zase jednou nestřetnou,“ dodal k tomu v prohlášení Birner.

Podle zdrojů serveru sport.cz, by naopak do Liberce měli přijít útočník Jaromír Pytlík (dosud Kladno) a obránci Kristaps Zile, Denis Zeman s útočníkem Filipem Sandbergem (všichni dosud Litvínov). Z finského Ilves Tampere by se měl navíc vrátit Adam Najman.

Nový realizační tým bude mít i Litvínov

Jak bylo výše zmíněno, do Liberce přišel coby nový asistent trenéra David Kočí, který dosud působil v Litvínově. Právě v Litvínově totiž skončil celý realizační tým, tedy i hlavní kouč Karel Mlejnek a další z asistentů Robert Reichel. Skončili na tamní lavičce po 162 zápasech (82 výher a 80 proher).

V této sezóně 2024/25 skončil Litvínov v předkole play-off, kde nestačil na Třinec. "Karlu Mlejnkovi jsme nabídli po konci sezony možnost u našeho týmu pokračovat, ale on odmítl. Nabídku vést A tým jako hlavní kouč jsme poté dali Robertu Reichelovi, ten ji neakceptoval pro své vytížení u národního týmu do dvaceti let. David Kočí upřednostnil práci v jiném klubu," uvedl k tomu klubový generální ředitel Pavel Hynek.

Možnými novými nástupci na funkce trenérů v Litvínově by mohly být sparťanské legendy, a to Michal Broš (mistr světa z roku 2000 a držitel dvou extraligových titulů se Spartou) s Jaroslavem Nedvědem. Zatímco prvně jmenovaný v současnosti koučuje jihlavské juniory a býval sparťanským sportovním manažerem (2017-19), ten druhý zase pro změnu trénuje litoměřické hokejisty, se kterými v současnosti bojuje o postup do finále první ligy. Vedle toho ještě navíc Nedvěd asistuje Davidu Čermákovi u reprezentační osmnáctky.