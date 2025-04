Sáhnou si do peněženek a přijdou o práci. Američanům dochází, že za zvýšení cel nejvíce zaplatí oni sami

Podle analytiků oslovených CNN je nejistota spojená s politikou administrativy prezidenta Donalda Trumpa jedním z hlavních důvodů, proč lidé i firmy odkládají své investiční a spotřební plány.

Nová cla, která mají vstoupit v platnost, mohou zvýšit cenu téměř všeho, co Američané nakupují. Ekonom Chris Rupkey z FwdBonds varuje, že spotřebitelé vnímají zhoršující se ekonomickou situaci a očekávají další komplikace.

Spotřebitelské výdaje tvoří více než dvě třetiny ekonomické aktivity USA, a jakékoli zpomalení tohoto motoru může mít dalekosáhlé důsledky. Demokratický kongresman Mark Pocan upozornil, že plánované celní tarify nejsou uplatňovány selektivně proti nekalým praktikám, ale naopak představují plošnou daň, kterou zaplatí běžní občané.

„Cla jsou ve skutečnosti daně uvalené na průměrné Američany. Pokud někdo na náš trh dumpuje levnou ocel, pak má smysl zavést cla na ochranu amerických dělníků a průmyslu. To ale není tento případ. Jde o plošné tarify, které Trump zavádí buď ze svévole, nebo kvůli tomu, kdo ho zrovna naštval,“ řekl Pocan v pořadu CNN News Central.

Podle něj budou republikáni, kteří Trumpovu agendu podporují, čelit volebnímu trestu. Zmínil také současné spory mezi Trumpem a Elonem Muskem, které podle něj veřejnost sleduje s nevolí.

Diskuse o tom, kdo ve skutečnosti platí zavedené tarify, se vedou již dlouhou dobu. Trumpova administrativa tvrdí, že daň je přenášena na zahraniční vlády, avšak ekonomové upozorňují, že ve skutečnosti jsou to americké firmy, které importují zboží do země, kdo musí clo zaplatit. Tento proces probíhá na 328 oficiálních vstupních bodech do USA, včetně letišť, přístavů a železničních terminálů.

Právní expert Ted Murphy vysvětlil, že tarifní poplatky se odvádějí na základě klasifikace dováženého zboží a jeho původu. Nicméně Trumpova argumentace není zcela lichá – obchodní partneři USA mohou utrpět ekonomické ztráty, pokud americké firmy kvůli clům přesměrují své nákupy jinam nebo přesunou výrobu zpět do Spojených států. To může vést k poklesu tržeb v zasažených zemích a k úbytku pracovních míst.

Zahraniční vlády ovšem na americká cla nereagují pasivně. V minulosti už uplatnily odvetná opatření, která mohou situaci dále vyostřit. Celkově se tak obchodní války ukazují jako nebezpečný faktor pro stabilitu globální ekonomiky a pro americké spotřebitele mohou znamenat další finanční zátěž.